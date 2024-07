Wiceminister edukacji wytknęła wpadkę Telewizji Republika. „Patrzcie na grafikę. Specjaliści”

W środę 3 lipca do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa wkroczyli przedstawiciele policji i prokuratury. KRS podkreśliło, że stało się to bez zapowiedzi. Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała, że celem było dostanie się do biura rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba pod jego nieobecność.

Sprawa wywołała duże emocje wśród prawicowych mediów. Mimo upływu kilku dni był to jeden z tematów, który został poruszony w „Saloniku Politycznym Rafała Ziemkiewicza” w Telewizji Republika. Zajawka materiału trafiła na media społecznościowe. Na grafice, oprócz prowadzącego programu, zamieszczono również imitację tytułowego „siłowego wejścia do KRS”.

Katarzyna Lubnauer wytknęła wpadkę Telewizji Republika

Najprawdopodobniej ilustracja została wygenerowana za pomocą AI. Widać m.in. że niektóre z osób mają czekany, a napis na budynku jest niewyraźny. Czujne oko zauważy jednak, że widać tam „Krajowy Rejestr Sądowy”. Wpadkę zauważyła m.in. wiceminister edukacji narodowej. „TV Republika pomyliła KRS-y. Patrzcie na grafikę. Specjaliści” – skomentowała wyraźnie rozbawiona Katarzyna Lubnauer.

Za pomocą emotikonu „xD” zareagowała z kolei przewodnicząca Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy Anna-Maria Żukowska. „Za to Pani pomyliła Polskę z Koreą Północną, w której też dla zachowania obowiązku wobec państwa urządza się łapanki ludzi na granicy” – odpisał jej z kolei poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

Zaskakująca reakcja stacji

Na błąd odpowiedziała również sama Telewizja Republika. „Rozwalacie tak szybko kolejne budynki i instytucje za pomocą silnych ludzi, że pewnie ten KRS będzie następny w kolejce” – skomentowano. Mimo to nie zdecydowano się podmienić grafiki na inną.

