Pilny alert RCB. Niebezpieczna bakteria w wodzie

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w wodzie, z której korzystają mieszkańcy Lewina i Lewinka (na Pomorzu), inspektorzy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Wejherowa znaleźli bakterię Escherichia coli. „Nie nadaje się ona do spożycia. Może być stosowana tylko do spłukiwania toalet” – ostrzega PSSE.

RCB 18lipca także wydało ostrzeżenie o zakażonej wodzie, z której korzystają mieszkańcy części powiatu słubickiego (województwo lubuskie).

Mieszkańcy siedmiu miejscowości muszą mieć się na baczności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie przestrzega, by nie tylko nie pić wody z kranu, ale także, by nie używać jej do innych celów gospodarczych. Urząd Gminy Linia poinformował, że mieszkańcy – na terenie Lewina i Lewinka mieszka ich około 500 – mogą otrzymać wodę pitną u sołtysa. Podstawiono beczkowóz.

RCB wydało alert, w którym poinformowano, że woda z kranu w miejscowościach: Słubice, Kunowice, Nowy Lubusz, Kolonia Nowy Lubusz i Pławidło – może być wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych. „Nie może być wykorzystywana do celów spożywczych [a także gotowania, mycia naczyń czy higieny osobistej – red.]” – czytamy.

To ważne, by nie bagatelizować zagrożenia. Zakażenie bakterią E. coli nie należy do przyjemnych. Gdy dostanie się ona do żołądka, może wywołać biegunkę i wymioty. Gdy natomiast zawędruje do dróg moczowych, chory może czuć wzmożone parcie na mocz, pieczenie podczas jego oddawania, a także ból w podbrzuszu lub w dolnej części pleców.

Co ważne, objawy te mogą zostać mylnie interpretowane i przypisane m.in. infekcjom wirusowym, dlatego w przypadku braku efektów leczenia oraz nasilania się dolegliwości konieczne jest wykonanie badań mających na celu określenie rodzaju patogenu, który wywołał infekcję.

E. coli może doprowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteria ta może doprowadzić także do rozwoju infekcji intymnych u kobiet. Wówczas może pojawić się przykry zapach z pochwy, skąpe upławy o szarym kolorze czy – rzadko – pieczenie. Niekiedy zakażenie ma przebieg bezobjawowy.

I choć istnieje na to bardzo niewielka szansa, to jednak E. coli potrafi doprowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsy.

Niedawno informowaliśmy o zamknięciu kąpieliska w Łebie (w pobliżu plaży „A”), gdzie wykryto bakterię. 14 lipca ponownie przebadano wodę i uznano, że sytuacja się poprawiła i można w niej już pływać. Zanim skorzystamy z jakiegokolwiek kąpieliska na terenie Polski, warto wcześniej odwiedzić stronę sk.gis.gov.pl, gdzie umieszczane są aktualne informacje o stanie wody w danym miejscu.

