Znaleziono zwłoki mężczyzny. W pobliżu zbrodnię miał popełnić Jacek Jaworek

W miejscowości Dąbrowa Zielona na Śląsku przypadkowy przechodzień znalazł ciało mężczyzny. Miejsce to znajduje się zaledwie kilka kilometrów od domu, w którym trzy lata temu doszło do potrójnego zabójstwa. O tę zbrodnię podejrzany jest poszukiwany do dzisiaj Jacek Jaworek.



– Mogę potwierdzić, że w Dąbrowie Zielonej znaleziono ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy, obok niego leżała broń, zabezpieczamy ślady, na miejsce wezwano m.in. techników balistyki – powiedziała kom. Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka śląskiej policji.

– Na miejscu trwają czynności. Ujawniono zwłoki mężczyzny w średnim wieku, prowadzone są czynności z udziałem biegłych z zakresu medycyny sądowej, balistyki. Musimy przede wszystkim wykluczyć udział osób trzecich w tym zdarzeniu i pod tym kątem trwają szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczenia śladów, później będą oględziny zwłok – dodał prokurator Tomasz Ozimek.

Przyczyny śmierci mężczyzny pozostają na razie nieznane. Według informatora „Faktu" mężczyzna leżał twarzą do ziemi z raną postrzałową głowy, z tyłu wyglądał jak Jacek Jaworek. Śledczy na razie nie potwierdzają tych rewelacji.

Zaledwie kilka dni wcześniej w rozmowie z Wprost o sprawie mówił insp. Marek Dyjasz, były dyrektor biura kryminalnego Komendy Głównej Policji, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Opolu. – Za wiodącą uważam wersję, która zakłada, że Jacek Jaworek nie żyje. I uniknie odpowiedzialności karnej. Od czasu zbrodni w Borowcach nikt go nie widział. Myślę, że do służb mogły docierać różne informacje o jego potencjalnym miejscu pobytu, ale na pewno się nie potwierdziły, bo gdyby doszło do jakiegoś przełomu, funkcjonariusze by o tym poinformowali – podkreślał ekspert.

Wkrótce więcej informacji.