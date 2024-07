W Dąbrowie Zielonej znaleziono ciało Jacka Jaworka? Prokuratura wydała oświadczenie

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wydała oświadczenie ws. zwłok mężczyzny ujawnionych w Dąbrowie Zielonej. W poniedziałek 22 lipca wszczęto śledztwo ws. doprowadzenia mężczyzny o nieustalonej tożsamości do targnięcia się na własne życie, poprzez namowę lub udzielenie mu pomocy. Grozi za to do pięciu lat więzienia.

Ciało zostało znaleziono w piątek przez przypadkowe osoby. „Prokuratorzy z udziałem techników kryminalistyki przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia oraz oględziny zwłok. Na podstawie wstępnych ustaleń stwierdzono, że prawdopodobną przyczyną zgonu mężczyzny były obrażenia głowy, powstałe w wyniku postrzelenia z broni palnej. W trakcie oględzin zabezpieczono jednostkę broni palnej i amunicję, które zostaną poddane badaniom przez biegłych z zakresu balistyki” – zaznaczono.

Zwłoki w Dąbrowie Zielonej należą do Jacka Jaworka? Prokuratura nie potwierdza i nie zaprzecza

„Ponadto ze zwłok zostały pobrane próbki materiału biologicznego, celem przeprowadzenia identyfikacyjnych badań DNA. Prokuratura nie dysponuje jeszcze opinią biegłego z zakresu badań genetycznych, która pozwalałaby na ustalenie tożsamości mężczyzny. Czynności identyfikacyjne przeprowadzone z udziałem osoby najbliższej dla poszukiwanego Jacka Jaworka nie pozwoliły na ustalenie tożsamości mężczyzny” – czytamy w komunikacie.

W środę w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zostanie przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny, której celem będzie ustalenie bezpośredniej przyczyny jego zgonu. „Jednocześnie od chwili ujawnienia zwłok prowadzone są intensywne czynności procesowe, których celem jest wszechstronne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, a w szczególności ewentualnego udziału w nim osób trzecich” – podsumowała prokuratura.

Zdjęcie zmarłego Jacka Jaworka? Rzecznik zabrał głos

Rzecznik prasowy prokurator Tomasz Ozimek na konferencji powtórzył komunikat prokuratury. W odpowiedzi na pytania dziennikarzy stwierdził, że w tym postępowaniu nie zostały zatrzymane żadne osoby oraz nikomu nie przedstawiono zarzutów. Dodał, że prokuratura posiada obszerny materiał dowodowy, bo „od chwili ujawnienia okoliczności zwłok trwają bardzo intensywne czynności śledcze”.

Rzecznik kontynuował, że przesłuchano szereg świadków i zabezpieczono monitoring. W toku czynności wykorzystano drona i psa tropiącego. Prok. Ozimek nie potwierdził udział osób trzecich w zdarzeniu. Odniósł się także do zdjęć w sieci, na których ma być zmarły Jaworek. Prokurator podkreślił, że jeśli to się potwierdzi, wówczas zostanie wszczęte śledztwo ws. ujawnienia informacji z postępowania przygotowawczego. Śledztwo ws. Jaworka jest zawieszone.

Czytaj też:

Borowce wątpią, że znalezione ciało to Jacek Jaworek. „To mi trochę śmierdzi”Czytaj też:

Znalezione ciało to Jacek Jaworek? Są wyniki badań DNA