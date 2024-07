Te warszawskie dzielnice są najbardziej niebezpieczne. Lider rankingu zaskakuje

W ostatnim roku stołeczne służby odnotowały 19 tysięcy przestępstw. 12 minionych miesięcy przyniosły miastu 25 morderstw, ale także liczne rozboje i kradzieże. Mundurowi interweniują tu 2 tysiące razy na dobę.

Policyjne notatki mówią same za siebie. Śródmieście: „Chciał spalić matkę w jej mieszkaniu”. Bielany: „Zaatakował nożem za zwrócenie uwagi”. Białołęka: „Obezwładnili gazem i wywieźli do lasu”. A to tylko niektóre z komunikatów wydanych w ostatnim czasie. Gdzie jest najbardziej niebezpiecznie?

Komenda Stołeczna Policji udostępniła Gazecie Wyborczej dane związane z kradzieżami, pobiciami, rozbojami, morderstwami i gwałtami, do których doszło w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Okazuje się, że najwięcej pracy mają funkcjonariusze na Śródmieściu, na Pradze Południe i na Woli. Z kolei najmniej – w Wesołej, Rembertowie i Wilanowie.

Najbardziej niebezpieczne dzielnice Warszawy:

Śródmieście – 2506 przestępstw,

Praga Południe – 2160 przestępstw,

Wola – 1836 przestępstw,

Mokotów – 1511 przestępstw,

Targówek – 1271 przestępstw.

Jeden ze stołecznych policjantów wyjawił dziennikarzowi GW, że „jeśli chodzi o Pragę Południe, żądzą tam szemrane, drobne złodziejaszki”. Próżno już szukać tam większych przestępstw.

Z kolei Śródmieście i Wola stoją przestępstwami popełnianymi częściowo przez turystów, którzy „przyjeżdżają na weekendy, mecze i koncerty, podnosząc statystyki”. – Wypiją za dużo alkoholu, wezmą jakieś prochy i rozrabiają – mówił mundurowy.

Najwięcej włamań i kradzieży. Gdzie?

Co ciekawe, aż 95 procent przestępstw popełnianych w Warszawie to kradzieże i włamania. Znów najwięcej ich ma miejsce w Śródmieściu, na Pradze Południe i Woli. Hybryda w postaci kradzieży z włamaniem jest najpopularniejszym przestępstwem popełnianym na Pradze Południe i Woli.

Dzielnice z najwyższą liczbą włamań:

Praga Południe,

Wola,

Mokotów,

Bielany,

Praga Północ.

Jak przekazała policja, kradną wszyscy. „Od starych z niskimi emeryturami po zamożne osoby”.

Wilanów króluje. Tam zamordowano najwięcej osób

Z kolei najwięcej morderstw jest na Wilanowie. W ciągu roku na terenie Warszawy zabito 25 osób. Zgwałcono – 58. Podkreślić należy, że z policyjnych statystyk wynika, że zabójstwa najczęściej są wynikiem rodzinnych tragedii. Do rzadkości należą znane w przeszłości porachunki gangów, morderstwa przemyślane czy zaplanowane.

Ofiary śmiertelne zbrodni. Top warszawskich dzielnic:

Wilanów (4),

Praga Południe (3),

Mokotów (3),

Wola (3),

Białołęka (3).

Wyborcza dodaje, że dwa zabójstwa miały miejsce na Ochocie i w Śródmieściu.

