Stanowski wprost o zawieszeniu Babiarza. „Niech pan ucieka z tego domu wariatów”

Widzowie, którzy oglądali w TVP ceremonię oficjalnego otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu, mogli usłyszeć zaskakujący komentarz Przemysława Babiarza. – Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział prezenter odnosząc się do słów piosenki „Imagine”.

Telewizja Polska zawiesiła dziennikarza i komentatora za te słowa „Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie” – czytamy w komunikacie TVP.

Przemysław Babiarz zawieszony. Krzysztof Stanowski zareagował

Do sprawy odniósł się Krzysztof Stanowski. „Przemysław Babiarz już nie skomentuje igrzysk olimpijskich, mimo że te igrzyska olimpijskie w zasadzie się jeszcze nie rozpoczęły. Komentator TVP został wygumkowany z rozpiski już po ceremonii otwarcia” – powiedział prezenter w programie zamieszczonym na Kanale Zero. Prezenter stwierdził, że „powodem zawieszenia komentatora był fakt, że ma podobne spojrzenie na piosenkę »Imagine« jak jej autor”. – To jest taka sytuacja, jakby autorowi wiersza dać do napisania szkolne wypracowanie pt. "co autor miał na myśli". I ten autor pisze i dostaje dwóję, ponieważ nauczycielka widziała to inaczej – przekonywał.

Krzysztof Stanowski zastanawiał się, „kto mógłby się poczuć urażony słowami Przemysława Babiarza”. – No ale TVP poczuło się urażone, że jakiś "dziennikarzyna" będzie się wypowiadał. A przecież TVP jest pełne tolerancji: tolerancji dla każdego poza Babiarzem oczywiście. Nawet w tym swoim oświadczeniu nie zdołali sprecyzować, za co wykonano taki ruch względem doświadczonej, wręcz legendarnej postaci – komentował.

Przemysław Babiarz dołączy do Kanału Zero?

Szef Kanału Zero zastanawiał się także nad zawodową przyszłością Przemysława Babiarza. – Będzie tak zawieszony do końca życia? Czy na przykład 5 lat albo 5 miesięcy będzie stał w kącie, aż przeprosi publicznie i zostanie odwieszony? Jaka jest jego przyszłość teraz, jak już został tak upokorzony publicznie? Na razie nasz bilans igrzysk jest następujący: dwóch sportowców zawieszonych za używanie niewłaściwych substancji, jeden dziennikarz zawieszony za używanie niewłaściwych słów – ocenił.

Przy okazji złożył dziennikarzowi TVP pewną propozycję. – Panie Przemysławie. Niech pan ucieka z tego domu wariatów. Oni mają na pana miejsce cztery Barbary Kurdej-Szatan i dwóch Tomaszów Piątków. Pan stamtąd ucieka. Naprawdę nic dobrego tam pana nie czeka – stwierdził. Po czym widzowie mogli usłyszeć wers z piosenki „Imagine”, który brzmi: Mam nadzieję, że wkrótce do nas dołączysz.

Czytaj też:

Stanowski wywołał burzę w sieci. „Nie jesteś psią mamą i nie masz psiecka”