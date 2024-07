Te restauracje przeszły „Kuchenne rewolucje” Magdy Gessler. Zniknęły z kulinarnej mapy Polski

„Kuchenne rewolucje” to jeden z najchętniej oglądanych programów w polskiej telewizji. Na jesieni stacja TVN wyemituje już 29. edycje kulinarnego show. Zasady programu są bardzo proste – Magda Gessler odwiedza rozsiane po całej Polsce restauracje, których właściciele mają problemy z prowadzeniem swoich biznesów. Telewizyjna ekipa odświeża wnętrza lokali a restauratorka proponuje nowe menu oraz nazwę.



„Kuchenne rewolucje”. Te restauracje zamknięto mimo wizyty Magdy Gessler

Gwiazda TVN wielokrotnie wciela się też w rolę psychologa, który rozwiązuje problemy między właścicielami a pracownikami. W wielu odcinkach zwraca także uwagę na nieprzestrzeganie prawa pracy wobec zatrudnionych w lokalach kelnerów czy pomocników kuchennych. Następnie organizowana jest uroczysta kolacja, podczas której okoliczni mieszkańcy mają szansę spróbować nowych dań. Następnie po kilku tygodniach restauratorka ponownie odwiedza restauracje po rewolucjach, aby przekonać się, czy właściciele poradzili sobie w nowej rzeczywistości.

Jak się okazuje, nie dla wszystkich udział w programie TVN jest drogą do sukcesu. Na kulinarnej mapie Polski znajdziemy mnóstwo miejsc, które nie poradziły sobie na rynku i zostały zamknięte. Niektóre restauracje nie chciały wprowadzić zmian proponowanych przez Magdę Gessler i wracały do dawnych nazw czy menu.

Magda Gessler nie pomogła. Te restauracje zostały zamknięte

Właściciele innych przyznawali, że dobiły ich ograniczenia wprowadzone podczas pandemii koronawirusa, gdy lokale gastronomiczne nie mogły normalnie funkcjonować. Jeszcze inni musieli zamknąć działalność z powodu rosnących kosztów prowadzenia biznesu – w ostatnim czasie znacząco wzrosły rachunki za prąd oraz gaz, a także ceny towarów spożywczych.

Na profilu Constantin Entertainment, producenta „Kuchennych rewolucji” w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że od momentu emisji pierwszego odcinka programu w 2010 roku, na rynku pozostało około 70 proc. restauracji, które zmieniła Magda Gessler. Według produkcji „jest to świetny wynik”.

„Kuchenne rewolucje”. Które restauracje zamknięto?

Przedstawiamy 12 lokali, które brały udział w programie TVN i ostatecznie zniknęły z kulinarnej mapy Polski.

1. Łebska Chata w Łebie

Łebska Chata w Łebie to przykład jednej z głośniejszych rewolucji. Magda Gessler pojawiła się w nadmorskiej miejscowości w 2013 roku. Początkowo pochwaliła zmiany wprowadzone w lokalu, co właściciel skrzętnie wykorzystywał na ulotkach czy bannerach promujących biznes. W kolejnych latach poziom dań serwowanych w restauracji oraz jakość obsługi znacząco się obniżył. W sieci można było znaleźć mnóstwo komentarzy od turystów oburzonych tym, co zastali na miejscu.



W efekcie Magda Gessler zawiadomiła sąd, że mężczyzna od 2014 roku bezprawnie używa jej nazwiska w swoich reklamach. Domagała się przeprosin i 100 tys. zł zadośćuczynienia. Sąd przychylił się do wniosku gwiazdy TVN. W marcu 2022 roku w Łebskiej Chacie wybuchł gigantyczny pożar. Ogień całkowicie strawił budynek. Kilka miesięcy później właściciel lokalu - Mirosław Bem - zmarł.





2. Sztuka Kochania Mięsa w Łodzi

Ten odcinek „Kuchennych rewolucji” był jednym z najmocniejszych w historii programu. W styczniu 2024 roku Magda Gessler odwiedziła Świńskie Sprawki w łodzi. Knajpkę prowadziła Marta oraz jej partner Tomasz, doświadczony szef kuchni.



Mężczyzna borykał się z problemem alkoholowym, który uniemożliwiał mu codzienną pracę. Bar był otwierany w nieregularnych godzinach, w środku panował brud. Ekipa TVN wyremontowała lokal a gospodyni programu zaproponowała nowe menu oraz nazwę. Ostatecznie jednak uroczysta kolacja z okazji otwarcia nowego miejsca nie doszła do skutku.



Magda Gessler przerwała rewolucję po tym, jak Tomasz pojawił się w kuchni pod wpływem alkoholu. -Tomek powinien być odseparowany, żeby nie zrobić krzywdy sobie i innym. Nie mogę wam pomóc, muszę zrezygnować z dalszej promocji restauracji, która nie ma przyszłości - komentowała gwiazda TVN.



Gdy wróciła do lokalu sześć tygodni później okazało się, że miejsce było zamknięte na kłódkę. Para właścicieli tłumaczyła Magdzie Gessler, że gospodarze nieruchomości zamknęli lokali i nie pozwolili im wejść do środka. W rozmowie telefonicznej tłumaczyli, że powodem był alkoholizm kucharza i zaleganie z czynszem. Mężczyzna miał stworzyć zagrożenie pożarowe.





3. Pod Cielakiem w Gdańsku

W 2014 roku Magda Gessler pojawiła się w lokalu o nazwie El Mundo w Gdańsku. Właściciele twierdzili, że zaproponowane przez restauratorkę zmiany okazały się całkowitą porażką a obroty w lokalu jeszcze bardziej spadły.



Jolanta i Marek Witkowscy tłumaczyli, że przestali do nich przychodzić stali klienci, którym brakowało dań z poprzedniego menu. Problemem okazały się także ceny popisowych dań gwiazdy TVN. - Niestety, pani Magda zrobiła rewolucję, nie zwracając uwagi na okolicę, w której jest dużo młodzieży, wielu studentów. Starzy goście chcieli zjeść dobrą pizzę, a nie cielęcinę. Głównie mieliśmy ruch w weekendy, w tygodniu restauracja świeciła pustkami, bo taki jest właśnie Wrzeszcz - to nie jest zbyt zamożna dzielnica. Pani Gessler o tym wiedziała, ale i tak zrobiła po swojemu, przez co naraziła mnie na straty, bo po rewolucji obroty spadły o połowę - komentowała oburzona właścicielka.



Małżeństwo próbowało jeszcze swoich sił pod nową nazwą - jako restauracja Bazinga, ale ten lokal również nie poradził sobie na rynku i został zamknięty.



4. Rumiane i pieczyste. Szynk w Nowym Targu

„Z głębokim smutkiem informujemy, że z końcem lipca zamykamy naszą restaurację. Była to dla nas wyjątkowa podróż pełna smaków i niezapomnianych chwil. Chcielibyśmy serdecznie podziękować każdej osobie, która odwiedziła nasze progi przez te wszystkie lata. Wasza obecność i wsparcie były nieocenione dla naszej załogi” - napisali na początku lipca w mediach społecznościowych właściciele restauracji Rumiane i pieczyste Szynk w Nowym Targu.



Odcinek z rewolucją w lokalu wyemitowano w kwietniu 2024 roku. Jeden z właścicieli przyznawał, że początkowo zainteresowanie było ogromne, jednak z czasem pojawiało się mniej klientów. Problematyczne okazały się również podwyżki prądu i gazu.



Z komentarzy zamieszczonych pod postem restauracji wynika, że klienci żałują, że lokal nie będzie już dłużej działał





5. Restauracja Chleb i Sól w Bochni

W marcu 2014 Magda Gessler zawitała do lokalu Odnowa w Bochni. Rewolucja miała burzliwy przebieg. Gwiazda TVN nie kryła oburzenia brudem panującym w kuchni oraz nieświeżymi produktami, z których szykowano dania.



W lokalu panowała także nieciekawa atmosfera, ponieważ jedna z kelnerek była mocno skonfliktowana z właścicielką oraz pozostałymi pracownikami. Sytuacja stała się tego stopnia napięta, że do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie kobiety.



Ostatecznie lokal zmienił nazwę na Chleb i sól. Pizzeria działała przez kilka miesięcy, po czym przeniosła się do innej lokalizacji. Obecnie restauracja jest zamknięta.





6. Cztery smaki na języku w Libiążu

W 2021 roku właściciele lokalu Cztery Smaki w Libiążu poprosili Magdę Gessler o pomoc. Prowadzona przez nich restauracja w Małopolsce nie przynosiła oczekiwanych zysków. Sytuację pogorszyła pandemia koronawirusa. Restauratorka nie miała większych uwag odnośnie smaku potraw czy czystości w kuchni. Ostatecznie zaproponowała, aby lokal zmienił nazwę na Cztery smaki na języku.



Chociaż wydawało się, że wszystko idzie dobrze, w lipcu 2022 restauracja została zamknięta. - Głównym powodem zamknięcia restauracji była sytuacja związana z wojną na Ukrainie, która spowodowała olbrzymi wzrost cen na rynku gastronomicznym. Musiałbym schodzić z jakości dań co ostatecznie spowodowało, że zdecydowałem się zamknąć restauracje, gdyż nigdy nie pozwolę na sprzedaż czegokolwiek poniżej moich standardów jakościowych - tłumaczył właściciel





7. List z Kaukazu w Toruniu



25-letni właściciel Norbert oferował w toruńskim barze Baku kuchnię kaukaską. Niestety lokal nie poradził sobie z obostrzeniami w czasie pandemii koronawirusa, dlatego biznesmen zwrócił się z prośbą o pomoc do restauratorki. Trudna sytuacja finansowa zaczęła bowiem zbyt mocno wpływać na relacje rodzinne właściciela.

Po kuchennej rewolucji Magdy Gessler toruński lokal zmienił nazwę na List z Kaukazu. Gdy gwiazda TVN wróciła po sześciu tygodniach, była zachwycona potrawami, które otrzymała do przetestowania. Właściciel zatrudnił nowego kucharza i wydawało się, że wychodzi na prostą. Ostatecznie jednak jego długi, które narosły w czasie pandemii, okazały się zbyt duże i przedsiębiorca zdecydował się zakończyć działalność.



8. Kapitan Nemo w Skarbimierzu

Totalnym niewypałem okazały się zmiany w restauracji Kapitan Nemo w Skarbimierzu. Już od samego początku rewolucja miała gwałtowny przebieg, ponieważ gwiazda TVN zatruła się kotletem mielonym, który jej zaserwowano.

Następnie właścicielki nie chciały się zgodzić na proponowaną nową nazwę lokalu, czyli Kapitan Cook.



Po emisji odcinka kobiety ostro wypowiadały się w mediach o działalności Magdy Gessler. Zarzucały stacji TVN manipulację i zbyt mocne skupienie się na ich relacjach rodzinnych. Niedługo po zakończonych rewolucjach, restauracja została zamknięta i wystawiona na sprzedaż.





9. Steak House Rodeo w Kwidzynie

Do grona restauracji, którym nie pomogły nawet Kuchenne rewolucje, dołączyła także Steak House Rodeo z Kwidzyna. Lokal ten Magda Gessler odwiedziła w czwartym sezonie programu w 2011 roku. Restauratorka po wizycie w knajpce narzekała nie tylko na niesmaczne potrawy, ale również zbyt małe zaangażowanie właścicieli i wysokie ceny.



Po zmianach w menu zaproponowanym przez gwiazdę TVN znalazły się m.in. steki, hamburgery i polędwiczki z grilla. To jednak było za mało, żeby przyciągnąć klientów. Ostatecznie lokal zniknął z gastronomicznej mapy Polski





10. Mio Angel w Tczewie

Jesienią 2014 roku Magda Gessler zawitała do Tczewa. O pomoc poprosili właściciele lokalu Millenium. Mieli oni ogromne problemy finansowe, narzekali na brak klientów. Lokal zmienił nazwę na Mio Angel.



- Dla mnie Magda Gessler jest magiczna. Jest osobą ciepłą i potrafi wyczuć problem i uleczyć duszę. Kiedy rozmawiała ze mną poza kamerami nie czułem się jakbym rozmawiał z gwiazdą, tylko z przyjacielem. Tuż po emisji odwiedzały nas tłumy. Przeżyliśmy prawdziwy nawał gości przekraczający nasze możliwości. Wielu gości odbiło się od drzwi - mówił zadowolony właściciel



Ostatecznie jednak coś poszło nie tak, ponieważ po dwóch latach od emisji odcinka Mio Angel zostało zamknięte i zniknęło z kulinarnej mapy Pomorza.









11. Bar Urlop w Katowicach

Ogromne emocje wywołał u widzów odcinek „Kuchennych rewolucji” nagrywany w barze Polski Smak w Katowicach. W tym wypadku jedzenie było zdecydowanie na drugim planie. Na pierwszy wybiły się bowiem zadziwiające relacje między właścicielem i kucharką oraz uzależnienie od hazardu.



Po wizycie Magdy Gessler lokal zmienił nazwę na Bar Urlop. Rewolucja zakończyła się fiaskiem i nie została uznana przez gwiazdę TVN. Uznała bowiem, że właściciel ją oszukuje (przykładowo obecny w lokalu drugi kucharz był w nim tylko pro forma). Bar działał zaledwie kilka miesięcy po wizycie ekipy TVN.





12. Kociewskie Jadło w Tczewie

Magda Gessler otrzymała misję odnowy oblicza restauracji o nazwie Pierogarnia Gdańska w Tczewie. Właścicielka tego miejsca przejęła lokal po poprzednich gospodarzach. Niestety, zobowiązania finansowe wobec nich okazały się bardzo wysokie i znacznie przekraczały wpływy z działalności lokalu. Gwiazda TVN postanowiła nadać miejscu nową nazwę - Kociewskie Jadło.



W mediach społecznościowych można było znaleźć wiele pozytywnych komentarzy o atmosferze panującej w restauracji czy serwowanych w niej daniach, jednak ostatecznie w 2019 roku właścicielka zdecydowała się zakończyć działalność.Czytaj też:

