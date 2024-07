Skrzynka na środku ścieżki rowerowej. Absurd pod Bydgoszczą

Mieszkańcy gminy Osielsko wdali się w ożywioną dyskusję na facebookowej grupie, gdzie jeden z mieszkańców umieścił zdjęcie drogowego absurdu. Próbują znaleźć przyczynę takiego wykonania inwestycji oraz zwrócić uwagę na inne nietrafione lub źle zrealizowane projekty.

„Na tej ścieżce naliczyłem trzy skrzynki zalane mniej lub bardziej asfaltem, do tego różnica poziomów między ścieżką a zjazdami na posesje jest złagodzona masą, która wygląda jakby miała nie dotrwać do zimy” – martwi się internauta.

Inny zastanawia się nad tematem odszkodowania w przypadku kolizji rowerzysty ze skrzynką umieszczoną na środku drogi dla rowerów.

Wójt komentuje drogowy absurd

W wypowiedzi dla Polskiego Radia PiK do sprawy odniósł się Rafał Modlisz, wójt gminy Dobrcz. – Bardzo dziękujemy mieszkańcom za ich czujność. W tym miejscu jest plac budowy, trwa budowa drogi i ścieżki pieszo-rowerowej i ta zostanie przywrócona do właściwego stanu. Skrzynki nie będzie w tym miejscu, bo to byłoby niezgodne z projektem. Stało się tak, że energetyka nie zdążyła jej przesunąć, a drogowcy już kładli drogę – podkreślił.

To nie jedyny absurd, jaki dziwił w ostatnim czasie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W miejscowości Strzelno, po przebudowie ulicy, powstało przejście dla pieszych prowadzące do ściany kamienicy.

„Właśnie się nad tym zastanawiałam” oraz „Nie mam pojęcia” – to komentarze mieszkańców zapytanych o przyczynę takiego malowania. Wykonawca inwestycji twierdzi, że ograniczają go przepisy ruchu drogowego (odległość od linii zatrzymania stop).

Czytaj też:

Ta ścieżka rowerowa z Polski robi furorę na całym świecie. I nic dziwnego! Tylko spójrzcie na te zdjęciaCzytaj też:

Nawet 5 tysięcy złotych za jazdę z dzieckiem rowerem. W jakiej sytuacji?