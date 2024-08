Kontrowersyjny pomysł polskiego księdza. Internauci oburzeni

„Niedziela – czy się wierzy, czy utraciło tę łaskę – to także dzień odpoczynku. Piszę to, gdyż nie pierwszy raz słychać hałas w mojej okolicy” – stwierdził na portalu X (dawniej Twitter) ksiądz Daniel Wachowiak. Internauci zareagowali nerwowo, tłumacząc duchownemu, że często niedziela jest dla nich jedynym dniem, w trakcie którego mogą zająć się obowiązkami domowymi, sprzątaniem czy pracami w ogrodzie. Wyjaśniali, że w ciągu tygodnia pracują, jednak ta argumentacja nie trafiła do księdza.

„Ludzie zwyczajnie potrzebują oddechu – także mieszkając w bloku. Wykonywanie ciężkich prac w niedzielę to egoizm polany prymitywizmem i brakiem kultury. To także utrata najmniejszych cząstek wyobraźni i elementów choć małego poświęcenia dla społeczeństwa, w którym się żyje” – odpowiedział w kolejnym wpisie ksiądz Wachowiak.

Ostra wymiana zdań. Ksiądz odpowiadał na krytykę

Internauci jednak w komentarzach pod postem nie zostawili na nim suchej nitki.

„Przypomnę się w czwartek Bożego ciała gdy będziecie maszerować w procesji”. – napisał jeden z internautów. „Ze względu na szacunek dla ludzi to księża nie powinni używać dzwonów o 6-7 rano. To co – już nagle hałasy przeszkadzają, ale tylko niektóre?” – pytał retorycznie inny komentujący.

„Wydaje się, że w wielu częściach kulturowego katolicyzmu, nie atakuje się bicia dzwonów. Bo jak nie one, będzie muezzin o 4 nad ranem” – odpowiedział ksiądz Wachowiak.

„To może stopery pomogą? Polecam” – skwitował z kolei inny użytkownik portalu X.

