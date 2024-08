Dwadzieścia dwie uczestniczki drugiej edycji projektu „Kwiat Dojrzałości” – poznajmy je!

Jak sama nazwa zdradza „Kwiat Dojrzałości”, to spotkanie dojrzałych kobiet, które noszą bagaż ogromnego doświadczenia, zarówno tego zawodowego jak również tego życiowego. To spotkanie mam, żon, partnerek, kobiet w różnym wieku oraz z różnymi historiami napisanymi przez życie, które poszukują szczęścia. Które dzielnie i odważnie sięgają po swoje marzenia, bo te przecież nie mają terminu ważności!

MONIKA WILK

52 LATA, ŁÓDŹ, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Finalistka z literą A

Jestem kobietą, mamą niezwykłego dziecka i niezwykłego życia. Codziennie wspieram mamy wychowujące dzieci z niepełnosprawnością, bo jestem jedną z nich. Jako ambasadorka i współzałożycielka Stowarzyszenia T point, pomagam kobietom doświadczającym trudności życiowych. Aktywnie działam również w fundacjach Huśtawka i Centerko, uczestnicząc w różnorodnych akcjach społecznych.

Moją pasją jest pomaganie kobietom odzyskać pewność siebie. Dlatego stworzyłam autorski program warsztatów z wizażu i stylizacji dla kobiet niedowidzących i niewidomych. Od dwóch lat prowadzę te warsztaty w Fundacji Firre i Fundacji Szansa, gdzie zostałam nominowana do nagrody IDOL 2024 za działalność na rzecz osób niewidomych. Podczas warsztatów pomagam kobietom odkryć własne piękno i uśmiechnąć się do swojego odbicia w lustrze. Ich radość jest dla mnie największą nagrodą.

KATARZYNA KOCHALSKA

50 LAT, OPOLE, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Finalistka z literą B

Moją największą życiową pasją jest taniec, bez którego nie wyobrażam sobie życia. Towarzyszy mi od dziecka i chociaż z zawodu jestem polonistką, to jednak moją ścieżkę zawodową zdefiniował właśnie taniec. Po 19 latach życia w Niemczech wróciłam po studiach do Polski i otworzyłam pierwszy w Opolu Fitness klub dla dzieci. Przez lata prowadziłam w nim zajęcia baletu, fitnessu czy zumby dla dzieci jak również zajęcia dla mam po porodzie.

Dzisiaj pracuję głównie z osobami starszymi jako instruktor do spraw kulturalno- oświatowych przy Centrum „Senior w Opolu”. Moim zadaniem jest aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych. Prowadzę takie zajęcia jak Zumba, Aqua Zumba, Nordic Walking, Zdrowy kręgosłup czy taniec brzucha. Staram się zarazić moich uczestników tańcem i aktywnością fizyczną niezależnie od wieku, umiejętności, czy nawet stopnia niepełnosprawności.

Poza tym pracuję również jako wolontariuszka podczas różnych wydarzeń i akcji społecznych oraz jestem asystentką osoby niepełnosprawnej. Organizuję charytatywne maratony zumby na rzecz osób potrzebujących oraz bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców Opola.Prywatnie jestem natomiast mamą trójki dorastających synów – to oni są moją największą miłością i inspiracją.

SYLWIA RAGAN

53 LATA, GDAŃSK, WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Finalistka z literą C

Jestem twórcą i współorganizatorem dorocznego zlotu fanów Wiedźmina, gdańskiego UP-HAGEN FEST. We współpracy z Fundacją Między Niebem a Ziemią realizuję piękne i poruszające projekty dla mam nieuleczalnie chorych dzieci.

Od lat tworzę artystyczne i społeczne projekty fotograficzne, w tym najnowszy, dedykowany kobietom nieakceptującym swojego ciała – Piękna & Bestia Projekt Akceptacja. Moja praca w zawodzie fotografa, trenera i Mistrza Ceremonii jest jednocześnie moją ogromną pasją, pozwalającą odkrywać codziennie piękno ludzi i ich historie. Jestem spełniona i szczęśliwa, a przede wszystkim kochana. To również dzięki wsparciu najbliższych mogę być dla innych, jednocześnie realizując swoje marzenia.

BEATA SALATA

54 LATA, OLSZTYN, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Finalistka z literą D

Jestem artystką, pasjonatką mody i designu, magistrem sztuki po łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Założycielką Kreatywnej Przestrzeni Artystycznej L&XV, miejsca, które powstało, aby inspirować i kreować twórcze aktywności artystyczne, przestrzeni mającej na celu integrację międzypokoleniową poprzez kreatywne formy wspólnych działań.

Jako mistrz w zawodzie wizażystka /stylistka, od wielu lat zajmuję się zawodowo wykonywaniem makijaży i kreowaniem wizerunku. Swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem dzielę się z młodzieżą, pracując jako nauczyciel i wykładowca akademicki oraz z seniorkami, współpracując z Olsztyńską Radą Seniorów i Uniwersytetem Trzeciego Wieku, podczas cyklicznych warsztatów i pokazów mody.

Moją misją jest łączenie kobiet różnych pokoleń podczas wspólnych działań artystycznych i modowych. Dewiza, którą kieruję się w życiu to „być pogodną, uważną i otwartą na ludzi oraz na wszystko, co nas otacza. Wychodzić poza utarte kanony i smakować wszystkiego co nas doskonali i rozwija”. Dzielenie się moimi artystycznymi zasobami traktuję jako misję, bo sztuka i pasja pozwala uwierzyć, że inspirujące piękno można odnaleźć w każdym wieku.

IZABELA MACIUSZEK

50 LAT, WARSZAWA, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Finalistka z literą E

Jestem aktorką telewizyjną, infulencerką, vlogerką. Na swoich social mediach pokazuję mój life style. Jestem autorką programu „Bez Pauzy”, #popięćdziesiątce, są to live’y, na które zapraszam kobiety dojrzałe. Prowadzę luksusowe warsztaty dla kobiet “Rozwiń skrzydła- bądź autentyczna”.

Jestem pełna pozytywnej energii, lubię doświadczać, dotykać nowości, co przyczyniło się do tego, że przez dwa lata byłam Nomadą. Podczas podróży, realizuję swój autorski program „Cała prawda o hotelach”, który jest bardzo popularny na You Tube. Często wspieram oraz uczestniczę w projektach z udziałem dzieci. Od 18 lat jestem przyjacielem Legnickiego Stowarzyszenia “Otwórz Serce”.

Pasjonuje mnie wcielanie się w różne kreacje aktorskie. Jestem bardzo aktywna w internecie, a moje konta społecznościowe śledzą tysiące obserwujących. Bliski memu sercu jest cytat Coco Chanel “Kobieta bez zapachu, to kobieta bez przyszłości”.

MAŁGORZATA JAROCKA

51 LAT, STALOWA WOLA, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Finalistka z literą F

Jestem pedagogiem szkolnym, terapeutą integracji sensorycznej, instruktorem pierwszej pomocy i mamą dwójki wspaniałych, dorosłych dzieci. Od lat współpracuję z Fundacją "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" jako wolontariusz oraz lider wolontariuszy Pokojowego Patrolu. Prowadzę szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz włączam się w organizację Finałów WOŚP i Festiwali Pol'and'Rock.

Jestem inicjatorką i realizatorką siedmiu edycji stalowowolskiego biegu "Policz się z Cukrzycą". Działam charytatywnie organizując różne eventy, pikniki i zawody. W 2020 roku otrzymałam wyróżnienie "Wolontariusz Roku Stalowej Woli."

Od 4 lat spełniam się jako aktorka teatralna i serialowa. Prowadzę teatr nauczycielski "Belfer", w którym tworzymy spektakle dla dzieci ze szkoły i z miasta. Uwielbiam podróże, góry, morsowanie, sport i nowe wyzwania. Startowałam w wielu zawodach biegowych oraz triathlonowych. Jako dojrzała kobieta przebiegłam dwa maratony i Ultramaraton (52 km). Lubię pomagać innym i czerpię z tego ogromną radość. W życiu kieruję się zasadą "Nie szukaj powodu, szukaj sposobu".

ELŻBIETA GOZDECKA

51 LAT, WARSZAWA, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Finalistka z literą G

Szukając swojego życiowego powołania, zdobyłam wykształcenie w obszarze medycznym, prawniczym i psychobiologii. Jestem współtwórczynią kliniki medycyny estetycznej „Rosamed Clinic”, gdzie łączę troskę o zewnętrzne piękno z rozwojem wewnętrznym.

Po latach pracy w największej w Polsce korporacji medycznej, gdzie odniosłam zawodowy sukces, doświadczyłam ciężkiej choroby. To przełomowe wydarzenie sprawiło, że zrozumiałam, iż prawdziwe spełnienie odnajduję, pomagając innym. W naszej klinice oferujemy nie tylko zabiegi medycyny estetycznej, ale także bezpłatne warsztaty rozwoju osobistego, pracy z traumą i odzyskiwania wiary w siebie. Dzięki własnym doświadczeniom wiem, że choroba może być początkiem transformacji. Jako absolwentka psychobiologii pomagam ludziom odkrywać głębokie przyczyny problemów i odnajdywać w sobie siłę do zmian.

Moim celem jest wspieranie innych w budowaniu poczucia własnej wartości i miłości do siebie. Wierzę, że każdy z nas ma potencjał, by pokonać trudności i osiągnąć szczęście. Mimo bolesnego dzieciństwa, straciwszy rodziców i rodzeństwo, uważam, że życie wynagrodziło mi to w pełni. Dzięki wsparciu wielu wspaniałych ludzi nauczyłam się pokory, przyjaźni z własnym ego i miłości do siebie. Dziś spłacam ten dług, pomagając innym odnaleźć siebie.

GRAŻYNA WĘGIEŁEK

50 LAT, WARSZAWA, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Finalistka z literą H

Wrażliwość to cecha, która towarzyszy mi od zawsze i kształtuje moje życie. Od dziecka byłam szczególnie wrażliwa na potrzeby innych, co przyczyniło się do wyboru zawodu pedagoga. Jako założycielka i opiekunka Małego Wolontariatu oraz wolontariatu szkolnego, wpajam młodym ludziom wartości takie jak empatia i bezinteresowna pomoc. Dzięki zaangażowaniu moich podopiecznych, zdobyliśmy wiele nagród, w tym tytuł Laureatów Dzielnicowych i Stołecznych XX edycji konkursu "Ośmiu Wspaniałych".

Moja wrażliwość społeczna sprawia, że wspieram lokalne inicjatywy i fundacje. Pasjonuję się sztuką, dlatego rozwijam się w aktorstwie, fotomodelingu i tańcu. Interesuję się modą, co zaowocowało ukończeniem kursu dla stylistów i projektantów. Chcę tworzyć wizerunek kobiety dojrzałej, świadomej swoich atutów. Ponadto, angażuję się w działania na rzecz osób zmagających się z depresją. Wierzę, że każdy z nas może mieć pozytywny wpływ na świat i dlatego dzielę się swoją pasją i doświadczeniem z innymi.

BEATA JANKOWSKA

53 LATA, POZNAŃ/GDAŃSK

Finalistka z literą I

Jestem spełnioną kobietą, która zaraża optymizmem do życia i zachwyca się każdym dniem. Moją pasją jest motywowanie dojrzałych kobiet do wyjścia ze schematów myślowych i pokochania siebie. Mam duszę mentorki i społecznika, dlatego prowadzę edukacyjne warsztaty na temat profilaktyki zdrowotnej osób 50 plus, spotkania dla kobiet w wieku okołomenopauzalnym oraz zajęcia aktywizujące seniorów.

Jako terapeutka ajurwedy i jogi oraz praktyk zdrowego stylu życia od 20 lat, wykorzystuję holistyczne podejście ajurwedy, do odczarowania stygmatyzujących przekonań na temat dojrzałości i starości, kojarzących się z chorobami i brakiem entuzjazmu. Jestem wielką miłośniczką sportu, muzyki, natury z której czerpię siłę oraz podróży, szczególnie do Indii, gdzie zgłębiam możliwości ludzkiego ciała i umysłu.

ANNA AWŁASEWICZ-MADEJSKA

54 LATA, DĄBROWA GÓRNICZA, WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Finalistka z literą J

Jestem plastyczką i arteterapeutką od osiemnastu lat związaną zawodowo z Dąbrowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”, gdzie prowadzę terapię poprzez malarstwo i rysunek z osobami z deficytami intelektualnymi i w spektrum autyzmu. Z sukcesami promuję sztukę art-brut organizując konkursy i wystawy dla twórców nieprofesjonalnych.

Długie lata działałam jako kurator społeczny, a obecnie ławnik sądowy. Poprzez projekty aktywizuję osoby dorosłe wykluczone społecznie oraz dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją. Niezależnie od trudności jakie napotykam, kreuje swoje życie w dobrej relacji z samą sobą i innymi, stawiam na pozytywne myślenie.

Kocham naturę, podróże, długie marsze, literaturę i światowe kino. Propaguje ruch, który stymuluje mózg i ciało. Moim celem w dążeniu do spełniania swoich marzeń jest stworzenie przestrzeni po za miastem, by w przyszłości, szczególnie na emeryturze prowadzić dalej działania artystyczno- terapeutyczne. Dziś śmiało mogę powiedzieć o sobie: mam artystyczną duszę, serce społecznika, a moją pasją jest sztuka i pomaganie.

ALINA KAŹMIERCZAK

48 LAT, WRONKI, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Finalistka z literą K

Nazywają mnie Uskrzydlaczką, ponieważ moją misją jest wspieranie kobiet w odkrywaniu własnego potencjału. Wierzę, że każda kobieta ma w sobie siłę i odwagę, by osiągnąć swoje cele. Od lat prowadzę szkolenia, coaching i warsztaty, podczas których pomagam kobietom budować pewność siebie, rozwijać umiejętności i osiągać równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Moje działania obejmują różnorodne formaty: od krótkich filmików motywacyjnych na YouTube (3 minuty uskrzydlania) po długoterminowe programy rozwojowe. Prowadzę również szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów, łącząc swoją pasję do edukacji z najnowszymi trendami w rozwoju osobistym.

Jako ekspertka w dziedzinie siły i odporności psychicznej, wykorzystuję metody takie jak Points of You® i MTQ 48/PLUS®, które pomagają moim klientom lepiej zrozumieć siebie i swoje emocje. Moje 25-letnie doświadczenie w edukacji formalnej i nieformalnej pozwala mi łączyć wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami. Dzięki temu mogę skutecznie wspierać kobiety w osiąganiu ich celów.

KATARZYNA JASKÓLSKA

57 LAT, MUROWANIEC, WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Finalistka z numerem 1

Jestem niepoprawną optymistką, zawsze gotowa zmieniać świat na lepsze. Od lat pełnię funkcję Prezesa Zarządu Głównego Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu “JUDYM”, które za sztandarowy cel swojego funkcjonowania obrało niesienie pomocy osobom dotkniętym kryzysem bezdomności. Wierzę, że delikatność, siła i determinacja pozwalają osiągnąć wiele.Nasza działalność opiera się na wsparciu wolontariuszy, sponsorów i ciężkiej pracy całego zespołu. Z dumą podkreślam, że stowarzyszenie prowadzi pięć placówek pomocowych w dwóch różnych województwach z czego cztery powstały dzięki mojej inwencji i zangażowaniu.

Moja praca została doceniona wieloma nagrodami, m.in. „Stalowym Aniołem” i tytułem „Osobowość Roku” w kategorii działalności społecznej. Nasza organizacja została też zakwalifikowana do prestiżowego projektu „Firma z klasą”. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestniczac w różnych kursach i szkoleniach m.in. ukończyłam "Specjalizacje z zakresu organizacji pomocy społecznej". Jestem też terapeutą zajęciowym i opiekunem osób starszych. Uwielbiam to, co robię – nieść pomoc i dzielić się szczęściem.

Jestem spełnioną kobietą, wdzięczną za wszystko, co mam. Chcę zarażać innych optymizmem i wiarą w lepsze jutro. Wiele osób uważa mnie za mentorkę, która dostrzega nadzieję nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

ELŻBIETA STAN

68 LAT, KATOWICE, WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Finalistka z numerem 2

Z wykształcenia jestem filologiem. Zawodowo przez wiele lat byłam menedżerem korporacyjnym. Kocham sztukę, uprawiam sport. W ostatnich latach spełniam swoje młodzieńcze marzenie, grając w filmach i reklamach oraz biorąc udział w sesjach zdjęciowych.

Jestem aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzielę się swoim doświadczeniem i inspiruję innych do realizacji swoich pasji. Pokazuję, że wiek nie jest przeszkodą w prowadzeniu pełnego życia. W cyklu #Kamera-Akcja odsłaniam kulisy pracy na planie filmowym. Współpracuję z magazynem polonijnym w Montrealu, gdzie piszę artykuły o życiu, i relacjach międzyludzkich. Moje teksty trafiają do czytelników w wielu krajach, którzy doceniają treści o których piszę.

Jestem zwolenniczką działań międzypokoleniowych. Uważam, że wymiana doświadczeń między różnymi pokoleniami wzbogaca nasze życie i pozwala lepiej zrozumieć świat. Dlatego aktywnie uczestniczę w inicjatywie Joanny Przetakiewicz „Era Nowych Kobiet”, gdzie kobiety wspierają się nawzajem i dzielą swoją wiedzą. Innym ważnym projektem, w który się angażuję, jest „Społeczne Ministerstwo ds. Samotności”. Samotność to poważny problem współczesnego świata, dlatego chcę przyczynić się do jego rozwiązywania. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą i babcią. Moje motto brzmi: „Nigdy nie jest za późno, aby zmienić swoje życie na lepsze”.

MARIA MONTEGU

70 LAT, TCZEW, WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Finalistka z numerem 3

Całe moje dorosłe życie poświęciłam służbie innym. Jako dyrektor szkoły muzycznej i nauczyciel fortepianu przekazywałam młodym ludziom miłość do piękna. Jako profesor uniwersytetu, doktor sztuki, uczyłam młodych ludzi badania i analizy dzieł sztuki światowej oraz roli ich twórców. Jako naukowiec zgłębiałam tajemnice pierwotnej kultury muzycznej narodów górskich, szczególnie Górali. Moje badania przyczyniły się do zachowania dla przyszłych pokoleń bogatego dziedzictwa tysiącletniej tradycji ludowej.

Harcerstwo od zawsze było ważną częścią mojego życia. Jako Komisarz Generalny Organizacji Ukraińskich Skautów i Komisarz Międzynarodowy Zakonu Skautów Świata miałam możliwość kształtować młodych ludzi w duchu szlachetnych idei scoutingu. Od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej aktywnie wspierałam uchodźców, tłumacząc dla nich i oferując wsparcie psychologiczne.

Jako zwycięzca ogólnopolskiego konkursu projektów międzypokoleniowych założyłam polsko-ukraiński klub kobiet „Intempo nova” i razem z koleżankami zorganizowałyśmy wiele wartościowych wydarzeń. Najważniejszymi są tomik ukraińsko-polskiej kobiecej twórczości "Splecione są nasze losy" oraz spektakl "Najlepsza rola", który napisałam, wyreżyserowałam i wystawiliśmy go wspólnie razem na scenie teatru. Moją działalność społeczną została doceniona. Posiadam nagrody państwowe za rozwój ukraińsko-polskiej współpracy kulturalnej.Tańczę, śpiewam, rysuję, gram w teatrze, piszę książki. Żyję!

Największym szczęściem w moim życiu jest rodzina. Bycie babcią to dla mnie wielkie błogosławieństwo. Codziennie dziękuję za możliwość obcowania z miłością i radością, które daje mi moja wnuczka!

MAŁGORZATA NIEWIADOMSKA-CUDAK

58 LAT, ŁÓDŹ, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Finalistka z numerem 4

Jestem kobietą, która przełamuje fale i rozbija szklane sufity, szukając inspirujących możliwości, jakie zsyła los. Zawodowo profesorka wyższej uczelni, z pasją prowadząca wykłady i badania na temat partycypacji kobiet w życiu publicznym. Wynikiem mojej pracy są liczne publikacje na ten temat. Pomysłodawczyni wielu inicjatyw w Łodzi, takich jak: cykliczna impreza „Kobieta Niezwykła”, wyróżniająca łodzianki za ich osiągnięcia, „Bo łódzkie mamy są tego warte”, „Skuteczna broń kobiet przeciwko degradacji środowiska”, „Super tata na lata”. Nagradzam także mężczyzn działających społecznie tytułem „Rycerza białej wstążki”. Z mojej inicjatywy została powołana w Łodzi m.in. Miejska Rada Seniorów, Centrum Inicjatywy Międzypokoleniowych, Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania.

Prywatnie „babcia” adoptowanego czworonoga Gringusia. Jak kwiat rozkwita po fazie wzrostu, tak ja, poprzez doświadczenia życiowe, osiągnęłam pełnię życia, mądrość i autentyczność. Otwartość na świat i podejmowanie odważnych decyzji sprawiły, że zaczęłam poszukiwać ciekawych możliwości i odnajdywać sens życia w otwieraniu nowych drzwi. Z rozmachem pokonałam próg i weszłam do wyjątkowej krainy „Kwiatu Dojrzałości”.

DOROTA NOWOSAD

58 LAT, WĘGORZEWO, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Finalistka z numerem 5

Całe moje życie kieruję się wartościami takimi jak rodzina, miłość, natura i pomoc innym. Inspirują mnie ludzie, historia i piękno otaczającego nas świata. Od ponad trzech dekad realizuję się, przekazując swoją wiedzę i pasje innym. Organizuję wystawy, prelekcje i warsztaty artystyczne, by inspirować i budować poczucie wspólnoty.

Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, wraz z innymi mieszkańcami naszego regionu zaangażowałam się w pomoc uchodźcom. Zorganizowaliśmy zbiórki żywności i niezbędnych rzeczy, a także spotkania integracyjne, by ułatwić im aklimatyzację w nowym miejscu. Praktyka jogi pozwala mi zachować wewnętrzną harmonię i równowagę, dzięki czemu mogę z jeszcze większym zaangażowaniem dzielić się swoją energią z innymi. Moim celem jest tworzenie przestrzeni, w której każdy może poczuć się doceniony i wspierany. Wierzę, że poprzez sztukę, kulturę i bezpośrednią pomoc możemy budować lepszy świat.

ELŻBIETA MALESIS-CIOSK

68 LAT, OPOLE, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Finalistka z numerem 6

Projekt "Kwiat Dojrzałości" był dla mnie punktem zwrotnym, który skłonił mnie do refleksji nad dotychczasowym życiem i osiągnięciami. Zawsze byłam osobą empatyczną i chętnie pomagającą innym. Jednak to dopiero życie w Grecji, gdzie zyskałam pewność siebie i umiejętność działania, pozwoliło mi w pełni wykorzystać swój potencjał. Współpracując z polonią, zdobyłam doświadczenie w organizacji i prowadzeniu projektów społecznych.

Po powrocie do Polski zaangażowałam się w życie lokalnej społeczności, współtworząc Centrum Seniora i Radę Kobiet. Jestem również inicjatorką Klubu Miss i Mistera Opola 60+. Od początku pandemii aktywnie uczestniczę w akcjach pomocowych, wspierając zarówno seniorów, jak i uchodźców z Ukrainy.

Szczególną radość sprawia mi praca z dziećmi w ramach projektu "Opole w Rytmie Życzliwości", a także tworzenie przestrzeni dla aktywności seniorów. Udało mi się zmobilizować grupę osób starszych do wspólnego muzykowania, co przyniosło nam wszystkim wiele radości. Moje doświadczenia pokazują, że każdy z nas może mieć pozytywny wpływ na swoje otoczenie. Warto dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami i czasem, by wspólnie tworzyć lepszy świat.

BEATA ROMANEK

58 LAT, CZĘSTOCHOWA, WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Finalistka z numerem 7

Projekt "Kwiat Dojrzałości" to piękna, choć momentami trudna podróż w głąb mojej dojrzałości. To przedsięwzięcie uwrażliwiło mnie na potrzeby kobiet, ukazując, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w tej kwestii. Jako zodiakalna Ryba łączę w sobie zmysł analityczny i artystyczny.

Zawodowo spełniam się jako Główna Księgowa, zarządzając księgowością kilku dużych spółek. Zmysł artystyczny, związany z modą i fotomodelingiem, jest moją pasją. Od ośmiu lat działam jako Beassima, inspirując dojrzałe kobiety. Zarażam miłością do mody i kolorów, przekonując, że moda nie zna wieku, a pasja może być naszą siłą. Walczę o to, aby każda kobieta miała odwagę spełniać swoje marzenia i uświadamiam, że dojrzałość to nie starość.

Moja druga pasja to podróże. Przez kilka lat dzieliłam się swoją miłością do samodzielnych podróży na forach podróżniczych. Podróże to dla mnie źródło inspiracji, jestem ciekawa kolorów i zapachów świata. Moja babska wyprawa do Indii była najpiękniejszą przygodą, jaką udało mi się przeżyć, a Azja, zwłaszcza Tajlandia, którą odwiedzę po raz ósmy, to moje miejsce na ziemi.

Kobiety z moich mediów społecznościowych nadały mi tytuł ich ambasadorki, z czego jestem bardzo dumna. Jestem ambasadorką zwykłych kobiet, ich problemów, słabości, ale i wielkiej siły. Prywatnie jestem dumną mamą dorosłego syna Marcina, oraz podwładną kota Gustawa.

IZABELA RAKOCZY

56 LAT, WAŁBRZYCH, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Finalistka z numerem 8

Jestem psychoterapeutką Gestalt, superwizorką i trenerką. To moja pasja, filozofia życia i sposób na pomaganie innym. Moje doświadczenie zawodowe wzbogaciłam licznymi szkoleniami z pracy z traumą oraz własną terapią. Prowadzę sesje dla osób w potrzebie, w tym dla uchodźców z Ukrainy.

Siedemnaście lat temu założyłam Fundację Salvator, gdzie przez lata pełniłam funkcję prezesa i nadal aktywnie działam. Mam ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w domach dziecka. Prowadziłam je, wychowywałam dzieci, byłam dyrektorką i psychoterapeutką. Teraz dzielę się tą wiedzą jako superwizorka. Założyłam siedem domów dziecka, przedszkole, świetlice i organizowałam liczne projekty edukacyjne. Obecnie przy Fundacji działa świetlica integrująca dzieci romskie z innymi.

Przez lata wspierałam organizacyjnie Galę Ambasadorów Wałbrzycha i zdobyłam wiele nagród za swoją działalność społeczną. Od dwudziestu lat jestem związana ze środowiskiem romskim. Organizuję warsztaty, treningi antydyskryminacyjne i festiwale muzyki romskiej. Tańczę w zespole Romano Drom i promuję kulturę romską. Dochód z koncertów przeznaczam na pomoc dzieciom z domów dziecka. Uważam, że ciągle można się rozwijać. Zostałam żeglarzem, płetwonurkiem, turystką górską, tancerką cygańską, instruktorką zumby, a teraz fascynuje mnie bachata.

KATARZYNA SOBCZYK

60 LAT, MYSZKÓW, WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Finalistka z numerem 9

Jestem kobietą, dla której rodzina zawsze była najważniejsza. Jednocześnie, od zawsze pasjonowałam się sportem i aktywnym spędzaniem czasu. Sześć lat temu spełniłam swoje marzenie i otworzyłam studio EMS, zarażając swoją pasją do zdrowego stylu życia wszystkich wokół.

Jako pedagog z wieloletnim doświadczeniem, prowadzę również trzy przedszkola w Krakowie. Sport, podróże i ciągły rozwój są nieodłączną częścią mojego życia. Kobiecy off-road, paralotnie, trekking – to tylko niektóre z moich przygód.

Dzięki EMS odkryłam, że wiek to tylko liczba i że w każdym wieku można czuć się świetnie. Tą energią dzielę się z moimi klientami, rodziną i znajomymi. Jestem dumna z tego, że mogę być inspiracją dla innych.

Poza pracą zawodową i pasjami, angażuję się w działalność charytatywną. Wspieram fundację dla dzieci niepełnosprawnych oraz organizację Amnesty International. Zwierzęta również mają moje serce – jestem wolontariuszką w lokalnym schronisku.

Słowa Anny Marii Jopek "Bo życie przecież po to jest, żeby pożyć" są dla mnie ogromną inspiracją. Codziennie staram się czerpać z życia jak najwięcej i dzielić się swoją radością z innymi.

JOHANNA MARZENA ZEYER

59 LATA, WARSZAWA, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Finalistka z numerem 10

Jestem kobietą dzielącą się od zawsze uśmiechem, dobrym słowem i wsparciem z każdą spotkaną osobą. Codziennie zarażam radością, lekkością życia i bycia w pięknostanie.

Moja misją jest pokazywanie "Piękna bez wieku" w każdej z nas w modelingu, potencjału mocy osobistej w mojej profesji międzynarodowego coacha, trenerki mentalnej, mówczyni. Wielką satysfakcję daje mi prowadzenie warsztatów pro bono dla Polonii w Niemczech i Anglii, warsztatów dla kobiet, procesów coachingowych.

Działam z misją "Życie jest piękne", "Viva Pięknostan", "Kocham życie, a życie kocha mnie". Sztuka życia polega dla mnie na sztuce podejmowania mądrych wyborów, zadawania właściwych pytań, życiu i działaniu z poziomu pasji, cieszenia się doświadczaniem gry zwanej życiem z pełnią świadomości "Kim naprawdę jestem?"

IZABELA HISSAN

56 LAT, MALMÖ, Szwecja

Finalistka z numerem 11

Z wyksztalcenia i zamiłowania jestem położną. Możliwość pomocy kobietom w momencie narodzin ich dzieci daje mi wielką satysfakcję i poczucie spełnienia.

Jestem inicjatorką i założycielką pomocnej i wspierajacej facebookowej grupy” Polki W Szwecji” która liczy 7 tysiecy kobiet zamieszkałych na terenie całego kraju. Nasza grupa to miejsce, gdzie kobiety mogą znaleźć wsparcie, wymieniać się doświadczeniami i nawiązać nowe znajomości.

Udzielam się aktywnie w międzynarodowym związku”Polka International“ którego jedną z wielu misji jest niesienie pomocy polskim kobietom i dzieciom znajdujących się w trudnych sytuacjach. Poprzez nasza działalność staramy się również rozpalać iskierkę polskości w Szwecji poprzez promowanie polskich artystów, literatury oraz organizowanie polskich spotkań.

Moją pasją jest taniec. W wolnych chwilach spełniam się jako fotomodelka oraz statystka. Jestem energiczną optymistką z niekończącymi się planami na przyszłość, szczęśliwą mamą 4 córek oraz babcią. Pomimo, że od wielu lat mieszkam poza granicami Polski jestem i na zawsze pozostanę dumną Polką.

Gala finałowa projektu podczas której poznamy dwie zwyciężczynie drugiej edycji tego wyjątkowego projektu odbędzie się w sobotę 24 sierpnia w Arche Hotel Krakowska w Warszawie (Aleja Krakowska 237). Bilety na wydarzenie można nabyć wyłącznie poprzez kontakt mailowy pod adresem: [email protected]

