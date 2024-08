PKOl i Piesiewicz na celowniku Giertycha. „PiS-owcy jak szarańcza dopadli związki sportowe”

Chociaż igrzyska olimpijskie w Paryżu dobiegły końca, PKOl nadal jest na ustach wszystkich. Powód? Nieprawidłowości, do których miało dochodzić w tym jednym z najważniejszych dla polskiego sportu związków. Sławomir Nitras przedstawił 12 sierpnia dane dotyczące finansowania z budżetu państwa przygotowań sportowców do IO w Paryżu w latach 2022-2024. Wynika z nich, że PKOl otrzymał w tym czasie ponad 92 mln zł dotacji, natomiast polskie związki olimpijskie w tym samym czasie z budżetu państwa otrzymały 785 mln zł. Minister poprosił Radosława Piesiewicza o informacje dotyczące m.in. składu delegacji na IO w Paryżu. Mimo tego, że MKOl nakazuje podanie takich danych, PKOl odmówił ich ujawnienia. Szef komitetu zapewniał, że działa zgodnie z prawem i ciężko pracuje na rzecz polskiego sportu.

To jednak nie zakończyło sprawy. Roman Giertych przekazał, że zespół ds. rozliczeń PiS, którego pracami kieruje, złoży zawiadomienie do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na wykorzystywaniu państwowych pieniędzy do celów prywatnych. – Ponieważ PiS-owcy jak szarańcza dopadli te związki sportowe, uznaliśmy, że w tym zakresie mamy kognicję, żeby się tą sprawą zajmować – wyjaśnił poseł KO. Polityk tłumaczył, że fakt, iż PKOl nie ujawnił danych dotyczących m.in. składu delegacji, może być podstawą do tego, aby sprawę zbadała prokuratura.



