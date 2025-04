„Niedyskrecje parlamentarne”. „Idealny świat” Mentzena. Czym się chwali Trzaskowski?

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Od kilku dni trwa awantura o Ryszarda Cybę, zabójcę Marka Rosiaka, działacza PiS-u. Cyba został skazany na dożywocie za zabójstwo z premedytacją, ale po 14 lat zwolniono go z zakładu karnego, choć dopiero po 30 latach miał prawo ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Został wypuszczony na wolność z powodu złego stanu zdrowia psychicznego m.in. demencji. Trafił do Domu Pomocy Społecznej, gdzie zachowywał się agresywnie i nie chciał przyjmować leków. Przewieziono go do szpitala psychiatrycznego, lecz stamtąd też szybko go wypuszczono. Teraz – zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia – przebywa na oddziale psychiatrii sądowej, o wzmocnionym zabezpieczeniu.

Opinia publiczna nie wie, jak długo będzie tam przebywał i co będzie z nim dalej.

Ze sprawy wypuszczenia na wolność zabójcy i przerzucania go z jednej instytucji do drugiej, choć podobno jest wolnym człowiekiem, tłumaczyła się dwójka wiceministrów sprawiedliwości Maria Ejchart i Dariusz Mazur. Słabo im to szło.

Próbowali zasłaniać się decyzją niezawisłego sądu. Uciekli też od odpowiedzi, dlaczego prokuratura nie złożyła zażalenia od decyzji sądu, mówiąc, że to nie jest ich odpowiedzialność.

Nie zmienia to jednak faktu, że zabójca z agresywnymi zachowaniami został odesłany do normalnego Domu Pomocy Społecznej, gdzie zazwyczaj przybywają osoby starsze albo niezdolne do samodzielnego funkcjonowania.

PiS w kontekście tej sprawy podnosi fakt, że wypuszcza się na wolność mordercę, a trzyma w areszcie wydobywczym urzędniczkę podejrzewaną o korupcję, która ma syna w spektrum autyzmu.