Wymowny protest Ostatniego Pokolenia. Tym razem to nie aktywiści zablokowali drogi

Potężna nawałnica, jaka przeszła nad Warszawą w nocy z poniedziałku na wtorek 20 sierpnia, to zdaniem aktywistów potwierdzenie tego, o czym mówią od dawna. Ostatnie Pokolenie postanowiło przypomnieć o zmianach klimatu, korzystając z niezwykłych okoliczności.

Ostatnie Pokolenie manifestuje w zalanej Warszawie

Tym razem nikt nie musiał blokować dróg w mieście, nie przyklejano się do jezdni. Aktywiści zwyczajnie stanęli z transparentami na nieprzejezdnym już wcześniej odcinku trasy S8. Miasto sparaliżowała za nich sama natura. Na Bielanach w ciągu doby spadło 120 litrów wody – dwukrotnie tyle, ile wynosi norma dla całego miesiąca w tej dzielnicy.

„Skutki kryzysu klimatycznego niszczą nasze miasta. Okazały się radykalniejsze niż jakiekolwiek działania Ostatniego Pokolenia. W efekcie gigantycznej nawałnicy, która wczoraj przeszła przez Warszawę i jej okolice, 5 osób z Ostatniego Pokolenia stanęło na zalanej przez nawałnicę trasie S8, która jest wyłączona z ruchu w obie strony od wielu godzin” – informowali aktywiści na swoim profilu na Facebooku.

„Domagamy się od rządu porzucenia szalonego planu rozbudowy sieci dróg ekspresowych i autostrad na rzecz rozbudowy transportu publicznego” – dodawali, załączając do wpisu zdjęcia z zalanej drogi.

Nawałnica nad Warszawą. Trzaskowski zabrał głos

Gwałtowne zjawiska pogodowe spowodowały liczne podtopienia – wiele ulic, piwnic i podziemnych garaży jest zalanych. Występują także utrudnienia w ruchu. Do trudności na konferencji prasowej odniósł się prezydent miasta Rafał Trzaskowski. – W związku z ulewnymi deszczami od godz. 2:00 w nocy działa sztab kryzysowy. Wielkie podziękowania dla policji i wszystkich służb, które pracują w stolicy – powiedział samorządowiec.

Włodarz stolicy zwrócił się także z apelem do mieszkańców, aby w miarę możliwości korzystali z komunikacji miejskiej. – Jeszcze raz wielkie podziękowania dla pana wojewody i służb, bo ta koordynacja zdała egzamin, a my będziemy pracowali dalej, by usuwać kolejne problemy jak np. zalane ulice – dodawał polityk.

