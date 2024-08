Szczerba będzie miał kłopoty? Ten proces może go słono kosztować

Możliwe, że podczas swojego ostatniego wywiadu dla RMF FM Michał Szczerba powiedział o kilka słów za dużo. Prawnik Bartosz Lewandowski za pośrednictwem platformy X zapowiedział pozew przeciwko politykowi Koalicji Obywatelskiej. „Te 55 sekund wypowiedzi będą Pana słono kosztować” – pisał.

Morawiecki i Kuczmierowski pozywają Michała Szczerbę

Jego klientami w tej sprawie są były premier Mateusz Morawiecki i były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Obaj domagają się zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych oraz przeprosin w kilku miejscach publicznych na koszt Szczerby. Kwotę zadośćuczynienia określili na 100 tys. zł.

„Nie wiem skąd ma Pan informacje, że »ludzie Morawieckiego uciekli za granicę« i że Michał Kuczmierowski »unika przesłuchania, unika organów ścigania«, ale jest to kompletna nieprawda i do tego łatwa do wykazania dokumentami. Proszę zapoznać się z nimi jak otrzyma Pan już pozew, który dzisiaj został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie” – pisał Lewandowski.



„Emocje i niechęć do oponentów politycznych nie są dobrymi doradcami, dlatego cywilnoprawna odpowiedzialność będzie dotyczyła również słów o tym, że Michał Kuczmierowski „unika obciążenia” Mateusza Morawieckiego, który miał »pociągać za sznurki«”. – dodawał prawnik. Swoją wiadomość zakończył słowami: „do zobaczenia w sądzie”.

Co takiego powiedział Michał Szczerba?

Przedstawiciel polityków poprzedniej władzy odnosił się do wypowiedzi Michała Szczerby z 9 sierpnia. – Ludzie Morawieckiego uciekli za granicę. Dyrektor NCBiR wyjechał do Szwajcarii, nie pojawił się w Polsce i nie jest dostępny dla prokuratury – stwierdził przedstawiciel KO.

– Tak samo Michał Kuczmierowski, czyli prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wiemy, że przebywa w części tureckiej Cypru, unika przesłuchania, unika organów ścigania. Unika możliwości prawdopodobnie obciążenia Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka i tych wszystkich, którzy pociągali za sznurki w tej agencji rządowej – mówił dalej w porannej rozmowie RMF FM.

