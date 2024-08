Historyczne uroczystości w Gdańsku bez Lecha Wałęsy. Wszystko przez... Polaków

W sobotę 31 sierpnia w Gdańsku zorganizowano uroczystości w związku z 44. rocznicą podpisania porozumień sierpniowych. Wzięli w nich udział m.in. Rafał Trzaskowski, Aleksandra Dulkiewicz, Bogdan Borusewicz, szef Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski oraz Adam Bodnar i Danuta Wałęsa. Przed legendarną bramą Stoczni Gdańskiej zabrakło natomiast Lecha Wałęsy, który podpisywał porozumienia.

Jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnych obchodów rocznicy były prezydent zapowiedział, że nie będzie brał w nich udziału. Lech Wałęsa wyjaśnił powody swojej decyzji. Polityk przyznał, że czuje się urażony. W jego opinii podpisanie porozumień sierpniowych było nieprawdopodobnym, wielkim zwycięstwem, natomiast naród obecnie tego nie docenia i to lekceważy. – Ja czuję się tym urażony i nie będę uczestniczył w tegorocznych rocznicowych obchodach – powiedział.

Lech Wałęsa dodał, że w 1980 roku dał z siebie tyle, ile na obecne czasy było możliwe. – Całe swoje życie walczyłem, by skończyć komunę, by oderwać się od Związku Sowieckiego. Problem polegał na tym, że nie było to możliwe. Po osiągnięciu pierwszego punktu natychmiast myślałem o tym, jak osiągnąć drugi – wspominał.