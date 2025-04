Polacy z pierwszeństwem przed Ukraińcami? Nawrocki z nową propozycją

Karol Nawrocki ma nowy pomysł na to, w jaki sposób zachęcić wyborców do oddawania na niego głosów w wyborach prezydenckich. Kandydat popierany przez PiS postanowił wystosować postulat wymierzony w Ukraińców przebywających w Polsce.

Nawrocki z nową propozycją ws. Ukraińców

Zdaniem szefa IPN Polacy powinni mieć pierwszeństwo w dostępie do usług m.in. w kolejkach do lekarzy a dzieci w dostępie do szkół oraz przedszkoli. – Musimy wprowadzić brak dopłat do ukraińskich i innych emerytur, a świadczenia socjalne będą przede wszystkim dla Polaków – mówi Karol Nawrocki na nagraniu, które jego sztab opublikował w mediach społecznościowych.

– Ustawy to gwarantujące przedstawię parlamentowi. Pomagajmy innym, ale dbajmy przede wszystkim o własnych obywateli. Jeśli zostanę prezydentem, będę kierował się prostą, ale ważną zasadą: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy – stwierdza kandydat popierany przez PiS, po czym dodaje, że w jego opinii będzie to najważniejsza zmiana prawa w ostatnich latach.

Polacy z pierwszeństwem przed Ukraińcami?

Podczas jednej z konferencji prasowych Karol Nawrocki został zapytany o szczegóły swojej propozycji. – Mówię o pewnym kierunku strategicznym moich rozwiązań. Te ustawy będą uwzględniać też kwestie odnoszące się do opieki pogotowia ratunkowego, samych SOR-ów – stwierdził szef Instytutu Pamięci Narodowej.

– Oczywiście na SOR-ze decyduje stan pacjenta, a nie jego narodowość, to jest rzecz oczywista. Ale przy opiece codziennej i przy dostępności do służby zdrowia Polacy mają prawo do tego, aby korzystać z pierwszeństwa – dodał.

Karol Nawrocki nie chciał ujawnić, w jaki sposób chciałby rozwiązać te kwestie prawnie. – Szczegóły zostaną podane w propozycjach rozstrzygnięć legislacyjnych. Niedługo pokaże projekty ustaw –zapewnił.

Obywatele Ukrainy otrzymali dostęp do polskich usług m.in. ochrony zdrowia czy edukacji na mocy przyjętej przez PiS specustawy, która weszła w życie w marcu 2022 roku. Mogą z nich korzystać te osoby, którym nadano numer PESEL. Wcześniej Rafał Trzaskowski proponował, aby odebrać świadczenia 800 plus tym Ukraińcom, którzy nie podejmują w naszym kraju pracy zawodowej.

