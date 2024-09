Akcja policji w domu Roberta Bąkiewicza. „Robią rewizję”

Robert Bąkiewicz poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w środę 4 września w godzinach porannych do jego domu wkroczyły służby. „Policja weszła do mnie do domu i robią rewizję” – napisał w mediach społecznościowych były szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Szczegóły sprawy pozostają na razie nieznane. Nieoficjalnie podano, że chodzi o Marsz Niepodległości z 2018 roku i przestępstwa dotyczące art 119 kk: Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

oraz art 256 kk: Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Wkrótce więcej informacji