Wicepremier: W ostatnich dniach udało nam się rozbić grupę dywersantów

– To, co chcieliśmy dzisiaj powiedzieć, rozpoczynając konferencję, to, że przy współpracy służb związanych z ministrem koordynatorem służb i służb zaangażowanych przy ministerstwie cyfryzacji rozbić grupę dywersantów, która w Polsce miała określone cele i z określonego miejsca była adresowana – poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na wspólnej konferencji prasowej z szefem MSWiA, Koordynatorem Służb Specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. – Białoruskie i rosyjskie służby w Polsce miały określony cel. To znaczy wyłudzić informacje, doprowadzać do szantaży indywidualnych i instytucjonalnych i prowadzić de facto cyberwojnę – dodał.

