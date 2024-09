Kaczyński wydał oświadczenie. „Zaplanowana akcja”

„Wszystko, co dzisiaj obserwujemy w kontekście działania upolitycznionych służb państwowych, w tym prokuratury, to kolejna zaplanowana akcja polityczno-medialna” – stwierdził w oświadczeniu Jarosław Kaczyński, odnosząc się do zatrzymania przez CBA polityka jego partii Ryszarda Czarneckiego.

Słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości opublikował w mediach społecznościowych Rafał Bochenek. "Wszystko co dzisiaj obserwujemy, w kontekście działania upolitycznionych służb państwowych, w tym prokuratury to kolejna, zaplanowana polityczno-medialna akcja mająca na celu odwrócić uwagę od przestępstw i nadużyć koalicji 13 grudnia: niszczenia państwa prawa, likwidowania ważnych prorozwojowych inicjatyw: CPK, Atomu, Agroportów odbierania obywatelom programów społecznych, upadających firm, masowych zwolnień pracowników i dramatycznie wzrastających kosztów życia oraz ograniczania koniecznych wydatków na obronę narodową" – stwierdził Jarosław Kaczyński. Wkrótce więcej informacji