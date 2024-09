Most w Głuchołazach nie wytrzymał. „Zniszczony przez opór wody”

Krytyczna sytuacja powodziowa w Głuchołazach. Rano woda zaczęła przelewać się przez wały przy moście tymczasowym na rzece Biała Głuchołaska – teraz strażacy przeazali, że most nie wytrzymał. Portal Remiza.pl w mediach społecznościowych podał, że „most tymczasowy w Głuchołazach został zniszczony przez opór wody”.

Do zdarzenia miało dojść około godziny 11:10.

Dramat w Głuchołazach. „Toniemy”

Wcześniej burmistrz Głuchołaz apelował do wszystkich mieszkańców o ewakuację. – Niestety, spełniły się czarne scenariusze, w tej chwili najważniejsza jest ewakuacja. W tej chwili już nie będzie dobrowolnie, wyprowadzamy każdego. Czy chce, czy nie chce, musi opuścić lokal – mówił Paweł Szymkowicz.

Lokalny polityk podkreślił, że choć sytuacja jest poważna, nie wszyscy stosują się do poleceń służb. – Niestety, część osób, wydaje się, że nie rozumie powagi i skali zagrożenia. Myślą, że skoro stoi most, to są bezpieczni, ale tak nie jest. Apeluję do wszystkich, by możliwie szybko ewakuowali się z miasta lub przenieśli na wyżej położone tereny. Toniemy – powiedział burmistrz Głuchołaz.

