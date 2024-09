Szefowa KE zapowiedziała pomoc dla Polski po powodzi. „Serce się łamie”

– Musimy połączyć siły, by stawić czoła żywiołowi. Czas jest wyjątkowy to i działania muszą być wyjątkowe – powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen we Wrocławiu. Dodała, że kraje dotknięte powodzią będą mogły wykorzystać 10 miliardów euro z Funduszu Spójności.

– Tu we Wrocławiu mieliśmy krótkie spotkanie w sprawie odbudowy po klęsce powodzi – powiedział na konferencji prasowej premier Donald Tusk.

– Byłem w stałym kontakcie z naszymi przyjaciółmi – premierem Czech, Słowacji i kanclerz Austrii – powiedział.

– To jest bardzo ważny moment, chcę zapowiedzieć, że Europa stoi u boku Polski i pozostałych krajów. Serce się łamie, kiedy widzi się, jak dewastujący wpływ ma ta powódź, ale cieszy fakt, że tylu ludzi pospieszyło z pomocą – powiedziała Ursula von der Leyen.

– Wykorzystywaliśmy dotychczas system Copernicus do monitorowania rozwoju żywiołu. Jednak najważniejsze jest znalezienie środków finansowych. Zostanie wykorzystany Fundusz Solidarności. Ale te pieniądze nie wystarczą. Będzie też wykorzystany Fundusz Spójności w sposób elastyczny, dostosowany do potrzeb krajów – dodała.

