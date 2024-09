Tragiczny wypadek pod Gdańskiem. Są duże utrudnienia w ruchu

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w środę po godzinie 13:00 na drodze powiatowej nr 1930 G. Jak informują policjanci, samochód osobowy marki Hyundai, prowadzony przez 77-letniego mężczyznę, uderzył w betonowy krąg będący elementem urządzenia spowalniającego ruch.

Śmiertelny wypadek pod Gdańskiem

„W tym zdarzeniu śmierć na miejscu poniósł kierujący oraz 75-letnia pasażerka hyundaia” – poinformowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu adku pod GdańskiemGdańskim w mediach społecznościowych.

Małżeństwo zginęło na miejscu

Do wypadku doszło w momencie, gdy samochód poruszał się w kierunku Kartuz. Uderzenie w betonowy element spowodowało, że pojazd został poważnie uszkodzony. Kierowca i pasażerka nie mieli szans na wyjście z opresji. Ponieśli śmierć na miejscu.

Na miejscu tragedii do późnego popołudnia pracować mieli funkcjonariusze drogówki z Pruszcza Gdańskiego pod nadzorem prokuratora. Trwają czynności, które wyjaśnić mają przebieg zdarzeń, jakie doprowadziły do wypadku.

Droga, na której doszło do zdarzenia, została całkowicie zamknięta. Policja apeluje do kierowców o wybieranie alternatywnych tras oraz o przestrzeganie poleceń służb. Ruch na tej trasie może być wstrzymany przez kilka godzin, aż do zakończenia działań przez policjantów.

Czytaj też:

Karambol na trasie S8 w Warszawie. Potężne utrudnienia i gigantyczny korekCzytaj też:

Imprezował z Łukaszem Ż., został zatrzymany. Prokuratura odpowiada ojcu Aleksandra G.