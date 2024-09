Karambol na trasie S8 w Warszawie. Potężne utrudnienia i gigantyczny korek

Do zdarzenia doszło przed południem, około godziny 11, w tzw. „szklarniach", czyli na odcinku trasy między ulicami Annopol a Marywilską. W wyniku zderzenia kierowca busa został zakleszczony w kabinie.

Wypadek na trasie S8 w Warszawie

By go wydostać na zewnątrz, straż pożarna musiała użyć sprzętu hydraulicznego. Poszkodowany mężczyzna, który był przytomny w momencie interwencji, został natychmiast przekazany zespołowi ratownictwa medycznego i przetransportowany do szpitala.

Na miejscu zdarzenia działania prowadziły służby ratunkowe, w tym Specjalistyczna Jednostka Ratownictwa Technicznego z JRG 10, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz policja.

Potężne utrudnienia i gigantyczny korek

Po wypadku zostały zablokowane dwa pasy ruchu w kierunku Poznania. Ruch odbywał się jedynie lewym pasem tranzytowym, co spowodowało powstanie gigantycznego korka o długości około 7 km, który zaczynał się już przed ulicą Głębocką. Policja kierowała pojazdy na lokalne objazdy, a utrudnienia miały potrwać co najmniej do godziny 14.

Zdarzenie to spowodowało duże zakłócenia w ruchu drogowym na trasie S8, która jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych Warszawy, szczególnie w kierunku Poznania. Policja apeluje o zachowanie ostrożności i korzystanie z alternatywnych tras.

