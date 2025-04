Zdjęcia z turystami, wspólne przejazdy z najlepszą polską alpejką. Tak Duda bawił się na stoku

Andrzej Duda przebywa w Tatrach z prywatną wizytą. Prezydent postawił być może wykorzystać ostatnie w tym sezonie narciarskim podrygi zimy i postanowił poszusować na Kasprowym Wierchu. Głowa państwa pojawiła się w Dolinie Gąsienicowej, jednym z niewielu miejsc, gdzie narciarze mogą aktualnie oddać się swojej pasji. Zmagania Dudy na stoku uwiecznili fotoreporterzy Polskiej Agencji Prasowej.

Prezydent chętnie pozował do zdjęć z turystami. Głowa państwa zjeżdżała między innymi w towarzystwie swojego doradcy Piotra Nowackiego, narciarki alpejskiej Maryny Gąsienicy-Daniel oraz jej trenera Marcina Orłowskiego. Ze względów bezpieczeństwa obecnych było również wielu funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Tatry. Andrzej Duda pojawił się na nartach na Kasprowym Wierchu

Duda na sobie biało-czerwony kask, czerwone gogle i czerwony kombinezon z napisem: „Polska” na plecach i nodze. Na ramieniu wytrawne oko mogło z kolei zauważyć naszywkę z polskim godłem.

Jak poinformował portal dziennikpolski24.pl ze względu na prywatny charakter wizyty prezydent nie chciał odpowiadać na pytania, w tym typowo narciarskie, czyli przygotowanie tras i jakość śniegu. Głowa państwa po kilku zjazdach udała się do restauracji na Kasprowym Wierchu, po czym zjechała kolejką na dół.

Andrzej Duda dostał narty od prezydenta Słowacji Petera Pellegriniego

Pasja Dudy do nart jest znana nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju. Głowa państwa ostatnio przebywała z wizytą w Słowacji. – Dla pana prezydenta zamówiliśmy narty z polską flagą, z ładnym opakowaniem, dlatego że pan prezydent jest bardzo aktywnym narciarzem. Chcieliśmy go ucieszyć właśnie czymś, co jest dla niego bardzo bliskie – powiedział prezydent Peter Pellegrini.

– To są proszę państwa narty do tzw. freeride'u, czyli jazdy poza trasowej, czyli pan prezydent zachęca mnie do wyjechania poza utarte szlaki – skomentował prezent Duda.

