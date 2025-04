Andrzej Duda otrzymał wyjątkowy prezent. Jego reakcja mówi wszystko

Jak informowano za pośrednictwem strony internetowej polskiego prezydenta, głównym tematem rozmów przywódców Polski i Słowacji są relacje między tymi krajami, współpraca obu państw w ramach Inicjatywy Trójmorza oraz sprawy bezpieczeństwa.

Dyskusja na ostatni z wymienionych tematów toczy się w kontekście prezydenckiej propozycji podniesienia poziomu wydatków na obronność wśród państw Sojuszu Północnoatlantyckiego do 3 proc. PKB.

Andrzej Duda z wizytą w Słowacji

Prezydenci odbyli rozmowę „w cztery oczy”, by następnie przewodniczyć rozmowom delegacji z obu państw. Wystąpili też na wspólnej konferencji prasowej, podczas której Duda podziękował Pellegriniemu za budowanie dobrych relacji polsko-słowackich.

Polski prezydent przypomniał też swojemu słowackiemu odpowiednikowi o zaplanowanym na koniec kwietnia warszawskim szczycie Inicjatywy Trójmorza.

– Dla mnie to będzie z jednej strony podsumowanie mojej dziesięcioletniej służby prezydenckiej nie tylko dla Rzeczypospolitej, ale także dla budowania więzi w naszej części Europy, budowania systemu bezpieczeństwa – mówił.

Andrzej Duda wspomniał, że kluczową inwestycją dla regionu jest budowa trasy Via Carpatia. – Powinniśmy rozwijać te połączenia pomiędzy nami. Nie tylko myśleć o tej Europie wschód – zachód, ale także tej przestrzeni północ – południe, która pozwala nam podróżować znad Morza Bałtyckiego nad Morze Czarne poprzez wszystkie kraje, pozostające w wielkiej historycznej wspólnocie – przekonywał.

Prezent wyraźnie ucieszył Andrzeja Dudę

W trakcie wizyty w Słowacji prezydent Duda zaskoczony został szczególnym prezentem. – Dla pana prezydenta zamówiliśmy narty z polską flagą, z ładnym opakowaniem, dlatego że pan prezydent jest bardzo aktywnym narciarzem. Chcieliśmy go ucieszyć właśnie czymś, co jest dla niego bardzo bliskie – mówił Pellegrini.

– To są proszę państwa narty do tzw. freeride'u, czyli jazdy poza trasowej, czyli pan prezydent zachęca mnie do wyjechania poza utarte szlaki – komentował swój prezent z uśmiechem Andrzej Duda.

