BBN opublikowało raport komisji. Ponownie

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało ponownie raport z prac komisji ds. badania wpływów rosyjskich.

Komisja ds. badania wpływów. Raport wisiał na stronie KPRM przez dwa miesiące

Państwowa Komisja ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 pod przewodnictwem Sławomira Cenckiewicza po raz pierwszy opublikowała raport 29 listopada 2023 roku. Dokument pojawił się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W styczniu 2024 roku rząd Donalda Tuska podjął decyzję o usunięciu raportu ze strony. Kilka miesięcy później, w lipcu 2024 roku, przyjęto ustawę o likwidacji komisji. Jej prace zostały uznane „za nieważne”.

Raport komisji został opublikowany ponownie. „Przywracamy do obiegu publicznego Raport Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022” – napisano na profilu BBN na X. Przypomniano, że prezydent Andrzej Duda nie podpisał ustawy z lipca 2024.

„(...) Zatem publikowany raport jest obowiązujący i ma charakter państwowy” – dodano na X.

Oświadczenie BBN. „Publikowany raport jest obowiązujący i ma charakter państwowy”

Na stronie BBN kierowanego przez byłego przewodniczącego komisji Sławomira Cenckiewicza przypomniano również o śledztwie prowadzonym od 2016 roku przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Śledczy zarzucają byłemu kierownictwu SKW zatajenie „przed Prezesem Rady Ministrów pełny zakres podjętej współpracy […] obejmujący szerszy zakres współpracy niż wnioskowane i udzielone wadliwe zgody, w sytuacji, kiedy największe zagrożenie dla obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP wynikało ze strony służb specjalnych Federacji Rosyjskiej, a cele FSB pozostawały w sprzeczności z celami Polski i NATO”. BBN dodało, że śledztwo zostało umorzone wiosną 2024 roku „po nielegalnym przejęciu prokuratury przez rząd”.

„Z kolei osoby, które były odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, w tym nadzór nad służbami specjalnymi, a zdaniem Komisji nie powinno się im powierzać 'zadań, stanowisk i funkcji publicznych związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa', od dwóch lat ponownie są u steru władzy” – podsumowano w oświadczeniu BBN.

