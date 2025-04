Andrzej Duda otrzymał podejrzaną śliwowicę. Nie był jedyny

Na jaw wychodzą nietypowe doniesienia związane z byłym przywódcą Czech. Portal Seznam Zprávy ustalił, że Milosz Zeman rozdawał zagranicznym liderom butelki ze śliwowicą nieznanego pochodzenia. Na etykietach brakowało informacji o producencie i pochodzeniu ich zawartości.

Co więcej, kancelaria prezydenta miała płacić za puste butelki w ozdobnych opakowaniach blisko 3000 koron a faktury za zakupy wystawiała firma zarejestrowana jako serwis samochodowych. Na butelkach nie było banderoli, które są znakiem świadczącym o zapłaceniu akcyzy.

Duda otrzymał podejrzaną śliwowicę. Zaskakujące doniesienia

Polska delegacja Andrzeja Dudy miała otrzymać dziesięć butelek alkoholu. Osiem butelek miało trafić do prezydentki Wegier Katalin Novak a aż dwadzieścia w ręce prezydenta Izraela Izaaca Herzoga. Śliwowicę – wbrew zasadom Koranu – miał dostać też emir Kataru Tamim ibn Hamad Al Sani.

W trakcie policyjnego przesłuchania Milosz Zeman tłumaczył, że „w trakcie swojej prezydentury otrzymał wiele butelek śliwowicy po tym, jak przyznał, że jest to jego ulubiony alkohol”. Polityk wyjaśnił, że „rozlewał następnie alkohol do ozdobnych butelek i rozdawał tym zagranicznym gościom, co do których miał przekonanie, że nie są abstynentami”.

Policja na razie nie dopatrzyła się znamion czynu zabronionego, jednak kancelaria obecnego czeskiego przywódcy Petra Pavla nie wyklucza złożenia doniesienia o możliwości popełnieniu przestępstwa.

Kontrowersje wokół urodzin Zemana

Pod koniec września 2024 roku Andrzej Duda udał się z wizytą do Czech. Prezydent miał wyjątkowy powód – wziął udział w przyjęciu z okazji 80. urodzin Milosza Zemana, byłego prezydenta Czech znanego z prorosyjskich poglądów.

Wśród gości – oprócz Andrzeja Dudy – można było wypatrzeć m.in. prezydentów Słowacji i Serbii Petera Pellegriniego i Aleksandra Vucicia; premierów Węgier i Słowacji Viktora Orbana i Roberta Ficę, a także byłego prezydenta Czech Vaclava Klausa. Na imprezie pojawili się również członkowie ruchu ANO byłego premiera Andreja Babisza oraz przedstawiciele partii komunistycznej – To nie są moi przyjaciele polityczni, ale prawdziwi przyjaciele – mówił wyraźnie wzruszony solenizant.

Jak się później okazało, polskie MSZ dwukrotnie sugerowało Andrzejowi Dudzie, aby nie leciał na przyjęcie, ponieważ nie jest to w interesie naszego państwa.

Czytaj też:

Sikorski stracił cierpliwość do Dudy. „Bez wódki tego nie zrozumiesz”Czytaj też:

Tak Trzaskowski radzi sobie jako prezydent Warszawy. Te dane mówią wszystko