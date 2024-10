Łukasz Mejza straci immunitet? Jest ruch prokuratury

We wtorek 1 października Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze Robert Kmieciak wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Łukasza Mejzy. Adresatem był w tym przypadku prokurator generalny Adam Bodnar. Komunikat w sprawie posunięcia prokuratury zamieszczono m.in. na oficjalnych stronach rządowych.

Mejza straci immunitet? Chodzi o oświadczenia majątkowe

Jak czytamy w komunikacie prokuratury, podstawą skierowania wniosku były ustalenia dokonane na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w śledztwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Przedmiotem postępowania było podejrzenie złożenia przez posła IX. i X. kadencji fałszywych (podających nieprawdę lub zatajających prawdę) oświadczeń o stanie majątkowym, wymaganych przez ustawę z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Prokuratura ujawniła, że na zgromadzony materiał dowodowy składają się m.in. z oświadczenia majątkowe, oględziny mieszkania, dokumentacja uzyskana z Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Urzędu skarbowego. Wszystko to zebrane razem miało uzasadnić dostatecznie podejrzenie popełnienia przez posła na Sejm RP Łukasza Mejzy jedenastu przestępstw.

Jak wylicza prokuratura, chodzi o:

siedem przestępstw z art. 233 § 6 k.k. w zw. z art. 233 § 1 k.k., to jest podania nieprawdy lub zatajenia prawdy w siedmiu złożonych w latach 2021-2024 oświadczeniach o stanie majątkowym w trybie ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonaniu mandatu posła i senatora polegającym na zatajeniu bądź wskazania nieprawdziwych danych dotyczących stanu majątkowego.

trzy przestępstwa z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne polegających na podaniu nieprawdy w roku 2021 w trzech oświadczeniach o stanie majątkowym złożonych w trybie tej ustawy jako sekretarz stanu w Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, polegającym na zatajeniu bądź wskazania nieprawdziwych danych dotyczących stanu majątkowego.

oraz naruszenie art. 231 k.k. poprzez nie dopełnienie ciążącego na funkcjonariuszu publicznym – pośle na Sejm RP, obowiązku zgłoszenia wymaganych ustawą informacji w okresie nie później niż w ciągu 30 dni do prowadzonego przez Marszałka Sejmu rejestru korzyści o jakim mowa w art. 35a ustawy o wykonaniu mandatu posła i senatora.

Uchylenie immunitetu

Prokuratura przypomniała, że pociągnięcie posła na Sejm RP do odpowiedzialności karnej możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody Sejmu RP (art. 7b ust. 1 i 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła lub senatora). Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego składa się za pośrednictwem prokuratora generalnego, stąd opisywany tutaj wniosek do Adama Bodnara.

