Wojciech Szczęsny oficjalnie w FC Barcelonie. Zaskakujące porównanie Szymona Hołowni 

Szymon Hołownia w mediach społecznościowych odniósł się do kontraktu Wojciecha Szczęsnego z FC Barceloną. O współpracy pomiędzy „Barcą” a polskim bramkarzem poinformował sam klub w środowe popołudnie.

Wojciech Szczęsny oficjalnie w FC Barcelonie

Hołownia, nawiązując do sytuacji, porównał w swoim wpisie rolę bramkarza do funkcji marszałka Sejmu, używając metafory. Zaznaczył, że praca bramkarza wymaga nie tylko umiejętności fizycznych, ale także psychicznych. Golkiper musi być przygotowany na każdy ruch przeciwnika – strzały z dystansu, podkręcone piłki, niespodziewane zagrania.

Jego zadaniem jest obrona bramki z pełnym skupieniem, co idealnie odnosi się do wyzwań, przed jakimi stają osoby pełniące funkcje publiczne, takie jak marszałkowie Sejmu. To rola, w której każdy błąd może mieć poważne konsekwencje, podobnie jak w przypadku bramkarza, gdzie najmniejsze potknięcie może zaważyć na wyniku całego meczu.

„Myślę, że kiedy jesteś golkiperem, to musisz mieć oczy dookoła głowy. Twoi przeciwnicy użyją przecież wszystkich środków, by sforsować bramkę. Strzały z dystansu, podkręcone wrzutki, zmyłki. Oni atakują non stop. Ty bronisz – a przy tym wszystkim uważasz, żeby nie zaliczyć jakiejś spektakularnej gleby. Najmniejszy błąd może kosztować przegraną” – napisał marszałek Sejmu.

Zaskakujące słowa Hołowni: Gracz rotacyjny

Hołownia zwrócił również uwagę na tymczasowy charakter niektórych ról, takich jak funkcje polityczne czy kontrakty sportowe. Zawodnicy, tacy jak Szczęsny, często są zatrudniani na określony czas, a ich przyszłość zależy od wielu czynników – formy, zdrowia, a także bieżącej sytuacji w klubie.

„Dlatego każde wyjście „na arenę” to konieczność 1000% skupienia. Zwłaszcza, gdy musisz się wykazać szybko, bo jesteś graczem zatrudnionym na z góry określony czas. Można powiedzieć rotacyjnym” – dodał polityk Polski 2050 w dalszej części wpisu, kontynuując: „Trochę jak marszałkowanie w Sejmie…”

Na koniec Hołownia życzył Szczęsnemu powodzenia w nowym wyzwaniu i gratulował podpisania kontraktu z Barceloną.

„Tak więc, choć daleko mi do sportowców, to mam wrażenie, że jakoś tam mogę zrozumieć wyzwania, które stoją przed naszym kolejnym reprezentantem w Barcelonie. Tym bardziej trzymam kciuki za Wojciecha Szczęsnego. Wielkie gratulacje!”

W środowe popołudnie FC Barcelona oficjalnie poinformowała o podpisaniu kontraktu z polskim golkiperem. 34-letni piłkarz podpisał umowę do końca sezonu 2024/2025, w ramach której ma zarobić około trzech milionów euro. Szczęsny trafił do Barcelony bez zobowiązań kontraktowych wobec Juventusu.

