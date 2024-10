Tajemnicza kontrola u o. Rydzyka. Pod lupą przelewy od Ziobry

O. Tadeusz Rydzyk w lipcu skarżył się na kontrole. Okazało się, że chodziło wtedy o skarbówkę, która sprawdzała finanse w Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu. „Fakt” poinformował, że finanse dzieł toruńskiego redemptorysty sprawdza również NIK.

– Kontrola jest w toku. Do czasu jej zakończenia wszelkie informacje z nią związane są objęte tajemnicą kontrolerską – skomentował p.o. rzecznika prasowego Najwyższej Izby Kontroli.

Lux Veritatis. NIK sprawdza współpracę fundacji o. Tadeusza Rydzyka z Funduszem Sprawiedliwości

Marcin Marjański zaznaczył, że w ramach kontroli funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości sprawdzana jest także fundacja Lux Veritatis. Inspekcja ma potrwać do I kwartału 2025 roku.

Aktualna wiceminister sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz podkreśliła kilka miesięcy temu, że fundacja powiązana z dyrektorem Radia Maryja w 2017 r. dostała 641 tys. 200 zł, w 2018 r. – 416 tys. 600 zł, w 2019 r. – 658 tys. 800 zł, a od 2020 do 2023 r. – łącznie 12 mln 605 tys. zł.

Kolejne 7 mln 178 tys. zł Lux Veritatis miało otrzymać na lata 2024-2026, ale przelewy wstrzymano. Dodatkowo Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało przeprowadzenie audytu.

Fundacja dyrektora Radia Maryja z rekordowymi wpływami

„Rzeczpospolita” informowała z kolei kilka dni temu, że związana z o. Rydzykiem Fundacja Nasza Przyszłość zebrała 6,5 mln zł z tytułu z 1,5 proc. podatku dochodowego za 2023 r. To rekordowa kwota. Fundacja posiadająca status organizacji pożytku publicznego już w pierwszym roku uzyskała 5,1 mln zł.

Nasza Przyszłość w kolejnych latach otrzymywała od 4,3 do 4,9 mln zł. Za 2022 r. w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zmniejszeniem podstawowej stawki PIT z 17 do 12 proc. fundacja dostała „jedynie” 3,8 mln zł.

