Tusk o migracji: Nie ustąpimy

Polska i Czechy planują zorganizować wspólną debatę na forum UE, aby przeanalizować obecne problemy związane z polityką migracyjną i znaleźć nowe rozwiązania, które zmniejszą liczbę nielegalnych migrantów. Podczas wizyty w Pradze Tusk podkreślił, że nie chodzi o wewnętrzne bariery w UE, ale o skuteczną ochronę zewnętrznych granic.

– Przywiązujemy w Polsce olbrzymią wagę do naszych relacji, szczególnie ma to miejsce w czasie wojny w pobliżu naszych granic, presji migracyjnej, w czasie organizowania nielegalnej migracji przy naszej granicy, kiedy jako Unia Europejska szukamy rozwiązań — oświadczył Donald Tusk na konferencji.

Wskazał także na znaczenie współpracy z Czechami, które wspierają polskie inicjatywy i stanowią ważnego partnera w regionalnych sojuszach, takich jak Grupa Wyszehradzka (V4).

– Nie chodzi o tworzenie granic wewnętrznych i szukanie mechanizmów przemieszczających nielegalnych migrantów w tę i we w tę w obrębie Europy. Polska może liczyć na Czechy, Czechy mogą liczyć na Polskę — zaznaczył Donald Tusk.

Tusk o migracji, Sytuacja na granicy przypomina działania wojenne

Obecna sytuacja na granicy Polski, w związku z działaniami reżimu Łukaszenki, zdaniem premiera przypomina bardziej „krajobraz wojenny” niż standardową politykę graniczną. Tusk podkreślił, że nowa strategia będzie wymagała przemyślenia przez UE całkowitej zmiany podejścia do migracji.

–Nie epatowałem w Europie prawdziwymi obrazami z naszej granicy. Codziennie tysiące żołnierzy tam nie „pilnuje'" tylko walczy z presją organizowaną przez reżim Łukaszenki. To przypomina raczej krajobraz wojenny, a nie normalnej polityki granicznej. Na tej granicy codziennie słychać strzały, dlatego polska strategia będzie z całą pewnością wymagała zmian paradygmatów polityki europejskiej. Nie ustąpimy, dziękuję za pełne zrozumienie tego — podkreślił szef rządu.

– W sobotę ogłoszę wieloletnią strategię migracyjną Polski. To będzie strategia, która będzie programem walki z nielegalną migracją. To będzie także propozycja wobec całej Unii Europejskiej — dodał Donald Tusk.

Współpraca polsko-czeska jest kluczowa nie tylko w kwestii migracji, ale także w innych obszarach. Premier Czech Petr Fiala podkreślił znaczenie wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska oraz odbudowy po powodzi. Czeskie wsparcie logistyczne, zwłaszcza w formie akcji ratunkowych z użyciem helikopterów, było istotne w czasie kryzysów pogodowych w Polsce. Tusk zaznaczył, że takie partnerstwo pomaga obu krajom efektywniej wykorzystać unijne środki na inwestycje w infrastrukturę przeciwpowodziową.

Tusk dziękuje Czechom za pomoc

Donald Tusk podczas konferencji w Pradze podziękował Czechom za efektywną współpracę w czasie powodzi, która dotknęła Polskę. Premier podkreślił, że takie sytuacje kryzysowe są najlepszym testem autentyczności przyjaźni między narodami, a współpraca polsko-czeska okazała się kluczowa. Tusk zaznaczył, że po raz pierwszy uniknięto w Polsce spekulacji dotyczących odpowiedzialności Czech za skutki powodzi, co świadczy o rosnącym zaufaniu i transparentności działań obu rządów.

–Dzisiaj, dzięki transparentnej polityce informacyjnej, ludzie mają coraz więcej zaufania do tych procedur. Naszą intencją jest, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać środki unijne. Chcemy użyć tych funduszy także do nowych inwestycji w instalacje przeciwpowodziowe — zaznaczył premier.

Tusk o kopalni Turów: Jak Polska i Czechy rozwiązują spór?

Donald Tusk odniósł się podczas konferencji w Pradze również do kwestii kopalni w Turowie, podkreślając, że Polska będzie bronić jej działalności, jednocześnie rozumiejąc obawy Czech. Premier wyjaśnił, że problem wynikał z nieporozumień oraz zbyt politycznego podejścia do sprawy, co utrudniało znalezienie kompromisu. W ramach poprawy relacji Polska Grupa Energetyczna (PGE) zobowiązała się do dostarczenia pełnej dokumentacji stronie czeskiej, co ma pomóc w wypracowaniu trwałego rozwiązania.

W lutym 2022 roku Czechy i Polska zawarły porozumienie, które zakończyło spór przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Umowa przewidywała rekompensatę w wysokości 45 milionów euro na inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska w Czechach oraz budowę podziemnej bariery, mającej zabezpieczyć zasoby wodne przed dalszym wpływem działalności kopalni.

Pomimo porozumienia, Tusk przyznał, że ochrona środowiska pozostaje priorytetem. Premier podkreślił, że eksploatacja Turowa nie może odbywać się kosztem ekologii i zobowiązał się do współpracy z Czechami w celu monitorowania i minimalizowania negatywnych skutków działalności kopalni. „Musimy znaleźć rozwiązanie, które będzie korzystne dla obu stron” — zaznaczył Tusk.

Polska i Czechy – wspólne projekty infrastrukturalne i energetyczne

Donald Tusk, podczas spotkania z premierem Czech Petrem Fialą, podkreślił znaczenie intensywnej współpracy między Polską a Czechami, szczególnie w kontekście rozwoju infrastruktury turystycznej i transportowej. Jak zauważył, Czesi są jednymi z najliczniejszych i najmilej witanych turystów w Polsce, zwłaszcza w Trójmieście, gdzie latem słychać ich język na każdym kroku. Tusk zaznaczył, że rozwój połączeń kolejowych między Pragą a polskim wybrzeżem ma kluczowe znaczenie. Dzięki uruchomieniu czterech połączeń dziennie liczba czeskich turystów odwiedzających Polskę może wzrosnąć do tysiąca dziennie, co pozytywnie wpłynie na lokalną gospodarkę.

Premier odniósł się także do współpracy w sektorze energetycznym, zaznaczając, że Polska dopiero zaczyna rozwój energetyki jądrowej, podczas gdy Czechy są już w zaawansowanej fazie rozbudowy. Oba kraje podjęły decyzję o ścisłej współpracy w tej dziedzinie, co ma na celu wymianę doświadczeń i technologii, a także wspólne rozwijanie nowych projektów energetycznych. Wspólne działania mają przyczynić się do zwiększenia stabilności energetycznej regionu oraz spełnienia unijnych celów klimatycznych.

Ponadto Czechy są aktywnie zaangażowane w rozwój turystyki, co jest istotnym elementem ich gospodarki. Kampanie promocyjne oraz modernizacja infrastruktury turystycznej przyczyniają się do zwiększenia liczby odwiedzających, co przynosi korzyści zarówno lokalnym przedsiębiorcom, jak i inwestorom zagranicznym. Wspólne projekty z Polską, w tym rozwój połączeń kolejowych, są częścią szerszej strategii integracji regionów i poprawy mobilności mieszkańców i turystów w Europie Środkowej.

