Komisja ds. wyborów kopertowych zawiadomi prokuraturę. Oskarżani czołowi politycy PiS

Raport podsumowujący prace sejmowej komisji śledczej ds. wyborów kopertowych wskazuje głównego winnego. Ma nim być prezes PiS Jarosław Kaczyński, który zdaniem komisji podjął decyzję o przeprowadzeniu w 2020 roku wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym.

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych kończy pracę

Przedstawiająca efekty prac komisji przewodnicząca Magdalena Sroka podkreślała, że to Kaczyński miał realny wpływ na innych polityków ówczesnego obozu rządzącego i rozpoczęcie organizacji wyborów było spełnieniem jego woli.

Przewodnicząca komisji zapowiedziała, że wobec niego oraz kilku innych polityków skierowane zostaną zawiadomienia do prokuratury. Oprócz prezesa PiS zawiadomienia obejmą też byłego premiera Mateusza Morawieckiego i Michała Dworczyka.

Wiceprzewodniczący komisji Krzysztof Szczucki z PiS wyraził przy tym swoją wątpliwość co do tego, czy komisja śledcza może składać zawiadomienia do prokuratury. – To Sejm jest organem, który mógłby kierować zawiadomienie do prokuratury. Konkretnie: kierownik instytucji, czyli marszałek Sejmu – tłumaczył. Magdalena Sroka stwierdziła jednak, że eksperci omówili już to zagadnienie, a inne komisje działały w ten właśnie sposób.

Morawiecki o komisji śledczej Sroki: Cyrk

Swoje zdanie na temat komisji już w połowie maja wyraził Mateusz Morawiecki. Stwierdził wówczas, że to Platforma Obywatelska jest winna temu, iż wybory korespondencyjne się jednak nie odbyły, a „w błoto poszło 70 mln zł”.

Według Morawieckiego komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych została powołana po to, by przykryć nieudolność rządzących i brak realizacji obietnic wyborczych przez rząd Donalda Tuska. – Urządzając taki cyrk, taką szopkę, robicie krzywdę państwu polskiemu – grzmiał.

Czytaj też:

Premier Tusk wraca do sprawy wiz. „Ten raport jest miażdżący”Czytaj też:

Jarosław Kaczyński chce zmiany konstytucji. Proponuje powołanie Rady Stanu