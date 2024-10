Czy PiS poprze nową strategię migracyjną? „Nie krytykujemy wszystkiego"

- My, w przeciwieństwie do opozycji, do naszych czasów, czyli do dzisiaj rządzącej Platformy Obywatelskiej, nie krytykujemy w czambuł wszystkiego, co się dzieje na granicy – przekazał na antenie Radia Zet Marcin Przydacz (PiS), odnosząc się do nowej strategii migracyjnej, w tym ograniczenia prawa azylowego, proponowanych przez Donalda Tuska. Dodał jednak, że PiS najpewniej nie poprze tej inicjatywy.

Marcin Przydacz w programie „Gość Radia Zet" zaznaczył, że PiS obecnie, w przeciwieństwie do KO (w czasach opozycji), nie krytykuje wszystkich działań rządu na granicy polsko-białoruskiej. Zwrócił jednak uwagę, że nie ma dużych szans na to, by Prawo i Sprawiedliwość poparło nową strategię migracyjną zaproponowaną przez Donalda Tuska. – Musimy najpierw poznać całą tę strategię, którą opracowuje pan minister Duszczyk. Natomiast samo odrzucanie prawa do azylu nie wydaje się zgodne z prawem międzynarodowym, więc w tym sensie nie mogę zapowiedzieć poparcia dla projektu, który byłby niezgodny ze standardami międzynarodowymi – powiedział Przydacz. Były podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych próbował również wbić szpilę premierowi, zarzucając mu, że w czasie, gdy był w opozycji, wzywał publicznie do wpuszczenia migrantów na teren kraju.

– Donald Tusk jeszcze nie tak dawno mówił, że to są tylko zwykli ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi, a nie wypowiadają nam żadnej wojny. Kiedy myśmy mówili, że to jest wojna hybrydowa, to jest wojna hybrydowa Łukaszenki i Putina – mówił Przydacz. Nie był jednak w stanie odnieść się do zarzutu prowadzącego, który przypomniał, że od opisywanych zdarzeń minęły trzy lata, a sytuacja na granicy w tym czasie diametralnie się zmieniła. – Na pewno nie będę krytykował działań, które mają zabezpieczyć polską granicę. Polska granica musi być szczelna – powiedział były wiceminister w rządzie PiS. Dlaczego PiS nie wprowadziło strategii przez 8 lat rządów? Przydacz nie potrafił też jednoznacznie odpowiedzieć na zarzut prowadzącego, który zauważył, że obecny rząd wprowadza strategię, której PiS nie wprowadził przez 8 lat swoich rządów. – Taka strategia nie była wprowadzona przez ostatnich 30 lat – próbował ripostować Przydacz.

– Co to za tłumaczenie, panie pośle? – odpowiedział szybko prowadzący, wskazując na fakt, że problem migracyjny pojawił się niedawno.

– Zobaczymy, jaką strategię zaproponuje pan minister Duszczyk i czy ona będzie przedmiotem szerokiej debaty – odpowiedział Przydacz. – Mam nadzieję, że będziemy o tym dyskutować także i w parlamencie, żeby ludzie mogli się z nią zapoznać.

