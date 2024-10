Poseł PiS z 11 zarzutami. Prokuratura ujawniła szczegóły

- Prokurator nieco zmodyfikował kwalifikację prawną kilku z tych czynów. Nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia z tymi samymi czynami – powiedział rzecznik PK Przemysław Nowak.

Marcin Romanowski usłyszał 11 zarzutów. Pierwszy dotyczy działania w zorganizowanej grupie przestępczej, a reszta czynów dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z działaniami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Prok. Nowak przypomniał, że polegały one na "polecaniu pracownikom wyboru konkretnej oferty".

- Siedem z 10 zarzutów zostało kumulatywnie zakwalifikowane z artykułu dotyczącego przywłaszczenia mienia powierzonego - dodał rzecznik PK. - Łącznie mówimy o przywłaszczeniu kwoty ponad 107 mln zł oraz usiłowaniu przywłaszczenia kwoty ponad 58 mln zł. Prokurator ogłosił zarzuty podejrzanemu, przesłuchał go. Podejrzany skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Oświadczył, że nie przyznaje się do zarzutów. Złożył oświadczenie co do przeszkód formalnych do prowadzenia postępowania. W żadnym zakresie ich nie podzielamy - oświadczył Przemysław Nowak.

Dopytywany przez dziennikarzy, czy wniosek o areszt wobec Romanowskiego jest możliwy oraz kiedy może się to stać, odpowiedział krótko: - Tak, jest możliwy. Niebawem.

Wkrótce więcej informacji