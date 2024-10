Wymowny gest Mentzena w Sejmie. Tak odpowiedział na krytykę

Podczas czwartkowych obrad Sejmu doszło do kolejnego spięcia na sali plenarnej. Tym razem w centrum sporu znaleźli się poseł Konfederacji, Sławomir Mentzen, oraz Sławomir Ćwik, reprezentujący Polskę 2050.

Sejm. Mentzen odpowiada na krytykę

Podczas omawiania nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz niektórych innych ustaw, Sławomir Ćwik skrytykował działania zarówno rządu, jak i opozycji, szczególnie odnosząc się do poprawki złożonej przez Mentzena. Poseł Polski 2050 zarzucił Konfederacji oraz samemu Mentzenowi, że ten nie przywiązuje wystarczającej uwagi do swojej pracy w komisjach.

Ćwik podkreślił, że choć Mentzen specjalizuje się w kwestiach podatkowych, szczególnie VAT, to jego aktywność polityczna nie przynosi oczekiwanych rezultatów. W swoim wystąpieniu stwierdził, że „praca Mentzena nie stanowi wartości dodanej dla pracy tej izby, co widać po głosowaniach i pracy w komisjach". Dodał również ironicznie: „Pan się może zna na Vacie, ale chyba cukrowej", odnosząc się do podatku cukrowego, który Konfederacja ostro krytykowała.

Mentzen wykonał wymowny gest

Takie zarzuty nie pozostały bez odpowiedzi. Reakcja Mentzena, choć nie była słowna, została doskonale uchwycona przez sejmowe kamery – polityk z Konfederacji, w geście dezaprobaty, popukał się w czoło, wyrażając tym samym swoje niezadowolenie z wystąpienia posła Ćwika.

twitter

Nowelizacja VAT w Sejmie

Warto zauważyć, że ta wymiana zdań miała miejsce w szczególnie napiętym okresie, gdy Sejm pracował nad nowelizacją przepisów podatkowych, a kwestie obciążeń fiskalnych są gorącym tematem zarówno dla rządu, jak i opozycji. Nowelizacja ustawy o VAT to jeden z kluczowych elementów polityki gospodarczej, który ma wpływ na przedsiębiorców, konsumentów i całą gospodarkę.

Konfederacja, pod przewodnictwem Mentzena, wielokrotnie sprzeciwiała się polityce podatkowej rządu, dążąc do obniżenia danin, co znajduje poparcie wśród części społeczeństwa, ale jednocześnie budzi krytykę innych ugrupowań politycznych.

Posłanka PiS atakuje Kierwińskiego

Spięcie między Ćwikiem a Mentzenem nie było jedynym, do którego doszło podczas obecnego posiedzenia Sejmu. W środę doszło do ostrej wymiany zdań między ministrem Marcinem Kierwińskim a posłami PiS.

Posłanka Katarzyna Czochara postanowiła zapytać Kierwińskiego o szczegóły rządowej pomocy powodzianom. Niezadowolona z jego odpowiedzi, próbowała wbić mu szpilę:

– Może po niemiecku zadam to pytanie, może pan lepiej je zrozumie – powiedziała Czochara, co miało nawiązywać do lansowanej przez PiS narracji o ścisłej współpracy obecnego rządu z rządem Niemiec.

Sam Kierwiński dość spokojnie odniósł się do próby ataku, mówiąc:

– W jakim języku pani będzie zadawać pytania, to już jest pani sprawa, nie moja. Ja staram się odpowiedzieć na pytanie, które państwo kierowaliście – odpowiedział, kontynuując swoją wypowiedź.

Nieco później zaatakować koalicyjnego ministra próbował również poseł PiS Ireneusz Zyska. Zapytał on Kierwińskiego o wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych powodzią, odnosząc się do propozycji rządu udzielenia dopłat na zakup nowych kas fiskalnych w wysokości 2000 zł. Również niezadowolony z uzyskanej odpowiedzi, próbował przypomnieć tarczę antykryzysową przygotowaną przez rząd PiS w czasie pandemii COVID-19, otrzymał jednak szybką i celną ripostę:

– Rozliczeniem waszych akcji COVID-owych do tej pory zajmuje się prokuratura – stwierdził Kierwiński, nawiązując do kontrowersyjnych zakupów respiratorów i maseczek przez poprzedni rząd.

Czytaj też:

Będą zmiany w podatku VAT. Co planuje rząd?Czytaj też:

Radykalna zmiana w podatku VAT. Co podrożeje, a co stanieje?