Wirtualni prowadzący przeprowadzili z Wisławą Szymborską. „To może oburzać”

Decyzja Radia Kraków zdecydowało, że jej kanał tematyczny OFF będzie prawie w całości tworzony przez narzędzia sztucznej inteligencji (AI). Do sprawy odniósł się Mateusz Demski, który prowadził audycję w OFF Radiu Kraków przez blisko trzy lata.

Krytyk filmowy uderzył w redaktora naczelnego krakowskiej rozgłośni i podkreślił, że przez to pracę straciło kilkunastu dziennikarzy. Demski stworzył też petycję, w której apelował o powstrzymanie kontrowersyjnej formuły i powrót do OFF Radia Kraków w poprzednim kształcie.

Marcin Pulit odpiera zarzuty

Marcin Pulit odpierał zarzuty w oświadczeniu zapewniając, że „żaden pracownik czy współpracownik OFF Radia Kraków nie został zwolniony z powodu użycia narzędzi AI”. Redaktor naczelny krakowskiej rozgłośni podkreślił, że umowy rozwiązano ze współpracownikami, którzy prowadzili dwugodzinne pasmo na żywo i autorskie programy muzyczne.

„Po dziewięciu latach istnienia, na początku tego roku, została dokonana analiza słuchalności i zawartości merytorycznej programu. Większość programu anteny OFF Radia Kraków pokrywała się z drugim kanałem tematycznym Radiem Kraków Kultura oraz główną anteną Radia Kraków, a zasięgi słuchalności OFF Radia Kraków były bliskie zeru. To było podstawą do decyzji o dokonaniu zmiany” – brzmi fragment oświadczenia.

Pomysł o użyciu sztucznej inteligencji miał zrodzić się przypadkiem. Po trzech miesiącach ma zostać przeprowadzona analiza eksperymentu. Zaznaczono jednocześnie, że AI nie jest wykorzystywane na antenach Radia Kraków i Radia Kraków Kultura.

OFF Radio Kraków stworzyło wywiad z Wisławą Szymborską. Prezes Fundacji noblistki komentuje

To nie był jednak koniec dyskusji o krakowskiej rozgłośni. Zgodnie z zapowiedziami wygenerowana przez sztuczną inteligencję „dziennikarka” rozmawiała z „Wisławą Szymborską”, której głos również „opracowała” AI. Onet poprosił o komentarz szefa fundacji noblistki.

– Powiedziano nam, że będzie to zaznaczone, żeby nikt nie pomyślał, że to prawdziwy wywiad. Zresztą ci, którzy dobrze znali Wisławę Szymborską, też zapewne szybko się zorientowali, że to nie jej słowa, bo z pewnością nie odpowiadałaby na pytania w taki sposób, jak zrobiła to sztuczna inteligencja. Niemniej ton głosu i sposób mówienia udało jej się oddać niepokojąco wiarygodnie – powiedział Michał Rusinek.

Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej przypomniał, że w 2023 r. na targach książki w Warszawie pojawił się hologram Szymborskiej czytającej wiersz. – Wychodzimy z założenia, że nowoczesne technologie mogą być znakomitymi platformami do promowania poezji, zdobywania nowych czytelników i czytelniczek, zwłaszcza młodych. Rozumiemy też, że posłużenie się nimi może niektórych oburzać – podsumował.

