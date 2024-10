12 dziennikarzy straciło pracę, zastąpią ich wirtualni prowadzący. Żulczyk: Skandaliczna decyzja

Radio Kraków poinformowało, że kanał tematyczny OFF będzie prawie w całości tworzony przez narzędzia sztucznej inteligencji (AI). Program, w którym znajdą się m.in. „autorskie” programy muzyczne, wywiady oraz informacje i tematy adresowane do młodego odbiorcy, poprowadzą trzy wykreowane postacie będące przedstawicielem pokolenia Z.

Każdy prowadzący ma prowadzić program przez dwie godzin dziennie od poniedziałku do piątku, a raz w tygodniu – autorską audycję muzyczną i ekskluzywny wywiad z wybitnymi postaciami polskiej i światowej kultury, politykami i działaczami. Za playlistę ma odpowiadać dotychczasowy szef muzyczny OFF Radia Kraków Wojciech Barczyński, który ma wykorzystywać narzędzia AI.

Jak czytamy „nowa odsłona kanału OFF Radio Kraków to eksperyment badawczo-medialny, próbujący zdiagnozować i odpowiedzieć na pytanie, jakie skutki może nieść ze sobą rozwój sztucznej inteligencji dla kultury, mediów, dziennikarstwa, społeczeństwa”. Eksperymentalny program ma być stopniowo rozwijany i wzbogacany o kolejne elementy.

Do sprawy odniósł się związany ze stacją niemal przez trzy lata dziennikarz i krytyk. Mateusz Demski podkreślił, że wcześniej kilkanaście osób straciło pracę. „Nie możemy siedzieć cicho, ja na pewno nie mam zamiaru milczeć” – zaznaczył dziennikarz. Demski ocenił, że „sprawa OFF Radia Kraków to ważne memento dla całej branży i groźny precedens uderzający w ludzi mediów i kultury oraz w słuchaczki i słuchaczy”.

Krytyk uderzył w redaktora naczelnego Radia Kraków Marcina Pulita. „W mojej opinii, ten człowiek nie ma z dziennikarstwem, z tą profesją nic wspólnego – wiele wskazuje, że z tego zostanie zapamiętany; że przekształcił media publiczne w poligon doświadczalny” – podkreślił Demski.

Dziennikarz stworzył także petycję adresowaną m.in. do RPO, KRRiT, Rady Etyki Mediów. „Apelujemy zatem o uczciwość wobec pracowników mediów (nie tylko tych publicznych). Apelujemy o zmianę, a przede wszystkim powstrzymanie formuły, która narodziła się w głowie (nomen omen) likwidatora Marcina Pulita. Powstrzymanie eksperymentu, który przeprowadza na ludziach (i kosztem ludzi)” – czytamy w petycji.

„Apelujemy o powrót do OFF Radia Kraków w kształcie, w którym przez lata znali go słuchacze i słuchaczki. Do audycji tworzonych z pasją i zaangażowaniem, opartych na pogłębionych i zaangażowanych rozmowach, a przede wszystkim na spotkaniu” – dodano w kolejnym fragmencie. Pod petycją podpisało się 3 880 osób.

„W Off Radio Kraków zwolniono dwanaścioro dziennikarzy, zastąpiono ich trzema sztucznymi bytami wygenerowanymi przez AI. Oprogramowanie będzie prowadzić audycje, rozmowy i debaty. Naczelny radia, niejaki Pulit nazywa to ‘eksperymentem’. Jakim eksperymentem? Kto będzie tego słuchał? Co ten eksperyment ma komukolwiek pokazać? Jaką wartość społeczną ma mieć takie radio? Jest to absolutnie skandaliczna decyzja, zwłaszcza że dotyczy ona państwowego radia, a dyrektor powinien polecieć za samo jej zaproponowanie” – skomentował z kolei sprawę Jakub Żulczyk.

