Oceniono podkomisję Macierewicza. MON ujawnia szczegóły

W siedzibie MON przedstawiono prezentację raportu Zespołu ds. oceny funkcjonowania „Podkomisji Smoleńskiej”. Głos zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że „jedną z pierwszych decyzji po zmianie rządu było zakończenie prac podkomisji, której przez większość czasu przewodniczył Antoni Macierewicz”. Minister obrony narodowej podkreślił, że „raport ma 790 stron”.

– Wniosek generalny płynący z tego raportu odnosi się do funkcjonowania komisji i zespół negatywnie ocenia działanie podkomisji smoleńskiej we wszystkich badanych aspektach. Gospodarności, legalności, celowości oraz rzetelności. We wszystkich celach, jakie postawiliśmy przed zespołem, zbadania najbardziej rzetelnego, uczciwego, wiarygodnego, we wszystkich tych kryteriach wskazano naruszenia – kontynuował Kosiniak-Kamysz.

– Kłamstwo, zło, nienawiść, która podzieliła Polaków, nie wzięła się znikąd. Ktoś za to odpowiada, politycznie, a jeżeli przekroczył swoje działania, wykroczyły poza ramy prawa, również prawnie. I niewątpliwie zburzenie, zniszczenie wspólnoty i za sianie zamętu, ten podział społeczny, był wywołany celowo. On też obniża, a wręcz zagraża często bezpieczeństwu państwa polskiego – mówił szef MON.

– Prawdziwym celem działania podkomisji, po analizie tego raportu, tak to oceniam, było potwierdzenie tylko jednej hipotezy o wybuchu i odrzucanie wszystkich innych argumentów, ekspertyz, które tej hipotezy nie potwierdzały. Czyli ten cel był ściśle określony od początku, nie wyjaśnienie katastrofy, tylko potwierdzenie swojej hipotezy – zapewnił Kosiniak-Kamysz.

– Celem strategicznym było w tym ujęciu merytorycznym potwierdzenie wybuchu, a w celu politycznym dalsze budowanie podziału społecznego i niszczenie wspólnoty narodowej, sianie kłamstwa i nieprawdy. To Antoni Macierewicz, bo on jest tutaj odpowiedzialny od samego początku do końca, przewodził, zanim jeszcze powstała podkomisja, a podkomisja miała służyć osiągnięciu tego celu – dodał minister obrony narodowej.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że skład komisji, który został powołany, nie był rzetelny, ponieważ nie zasiadały w niej osoby, które miały doświadczenie w badaniu wypadków lotniczych, w tym przewodniczący Antoni Macierewicz. – Członkowie komisji nie zajmowali się tym wcześniej, nie mieli odpowiednich uprawnień, ani doświadczenia, a także nie korzystali z wiedzy komisji badającej wypadki lotnicze w lotnictwie państwowym – stwierdził szef MON.

– Wydatki, które poniósł Skarb Państwa i koszty funkcjonowania komisji to 34 miliony 500 tysięcy złotych, ale do trzeba doliczyć bezpowrotne uszkodzenie, w efekcie nieodwracalne uszkodzenie, w efekcie zniszczenie samolotu TU-154 o numerze 102, którego wartość wyceniony na 47 mln zł. Razem to daje ponad 81 mln zł, które Skarb Państwa poniósł na rzecz działania komisji Macierewicza – podkreślił minister obrony narodowej.

