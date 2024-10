Macierewicz reaguje na plany MON ws. podkomisji smoleńskiej. „Nie mają praw”

Informację o przedstawieniu wniosków na temat podkomisji Antoniego Macierewicza szef MON podał na platformie X. „Jutro o godz. 9:30 wspólnie z Cezarym Tomczykiem przedstawimy raport z prac zespołu ds. oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej, któremu przewodził pułkownik pilot Leszek Błach” – napisał.

Raport o działaniach podkomisji smoleńskiej. Macierewicz reaguje

Wiceminister obrony Paweł Zalewski dodał, że w czwartek pojawią się konkretne informacje na temat wniosków do prokuratury, złożonych w wyniku prac zespołu ds. oceny funkcjonowania tzw. podkomisji smoleńskiej.

Jeszcze w środę konferencję prasową poświęconą tym informacjom zorganizował Antoni Macierewicz. – Chciałem przekazać kilka podstawowych spraw związanych ze zbrodnią smoleńską i z tymi oskarżeniami czy też zapowiedzianymi oskarżeniami wobec podkomisji smoleńskiej i tych wszystkich, którzy działali na rzecz polskiego interesu narodowego, a nie na rzecz interesu pana Putina – zaczął ostro polityk.

– Trzeba przede wszystkim powiedzieć, albo dokładniej zapytać pana Tomczyka i pana Kosiniaka-Kamysza, czy zespół, który oni powołali, a który nie jest zespołem badania katastrofy smoleńskiej (...) nie ma praw dostępu do materiałów tej komisji – mówił dalej.

Ostre oskarżenia pod adresem Tuska ze strony Macierewicza

– Takie prawa ten zespół miałby tylko wtedy, gdyby został podjęty przez niego wniosek do sądu wojskowego w Poznaniu i to sąd wojskowy w Poznaniu podejmuje decyzję o możliwości dostępu do materiałów komisji lotniczej – przekonywał polityk PiS.

– Jest oczywiste, że istotą problemu, przed którym teraz się znajdujemy, jest próba ratowania pana Putina przez Donalda Tuska i taka jest rzeczywista funkcja tej operacji, którą państwo macie w jakimś zakresie jutro zapoznać – przekonywał dalej Antoni Macierewicz.

Polityk zapowiedział kolejną prezentację wniosków swojej podkomisji. – W najbliższym czasie pokażę także prezentację dramatu smoleńskiego raz jeszcze, żebyście państwo zobaczyli zarówno zniszczenia związane z działaniem materiałów wybuchowych, rozpadu samolotu, lotu samolotu, tego, jak naprawdę wyglądała sprawa zniszczenia tego drzewa, brzozy – mówił. – Żeby te fałszywe informacje, te kłamstwa i oszustwa zostały wreszcie zlikwidowane – dodawał.

