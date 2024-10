Prawybory w PiS. Partia podjęła decyzję

Poznaliśmy ostateczną decyzję kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie prawyborów. Poinformował o niej w piątek – za pośrednictwem mediów społecznościowych – rzecznik partii Rafał Bochenek.

„Wyłanianie kandydata na urząd prezydenta w formule prawyborów w naszym środowisku politycznym było przez pewien czas rozważane. Ostateczna decyzja nigdy jednak w tej sprawie nie zapadła” – napisał na platformie X (dawniej Twitter – red.).

Dodał, że „po uwzględnieniu wszystkich plusów i minusów, a także z uwagi na napięty kalendarz nadchodzących tygodni kierownictwo PiS podjęło decyzję, iż prawybory – ze względu m.in. na kwestie organizacyjne – nie byłyby dobrym rozwiązaniem”.

Przypomnijmy, niedawno w naszym porannym cyklu "Wprost z rana" kwestie ewentualnych prawyborów w PiS komentował Radosław Fogiel.

– Mógłbym odbić piłeczkę, czysto hipotetycznie, że taki rozwój wydarzeń równie dobrze może świadczyć o tym, że mamy tak wielu znakomitych kandydatów, że taki proces selekcji pomoże nam podjąć ostateczną decyzję.

Faktycznie, w wewnętrznych dyskusjach w Prawie i Sprawiedliwości padł pomysł organizacji prawyborów, ale żadna decyzja nie została podjęta. Wciąż pracuje zespół powołany do wyłonienia kandydata na prezydenta i to jest konkret.

Stawką tych wyborów jest to, czy uda się – jak to kilka dni temu określił Grzegorz Schetyna – domknąć system, czyli doprowadzić do sytuacji, gdzie Donald Tusk i jego kamraci będą niczym nieograniczeni i będą posuwać się coraz dalej, zawłaszczając kolejne obszary państwa i rozbudowując republikę kolesi, którą dzisiaj tworzą; czy jednak w wyborach zwycięży polski interes, polska racja stanu i prezydentem zostanie osoba, która będzie mogła powstrzymywać zapędy obecnej władzy.

