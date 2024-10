PiS chce przeprowadzić prawybory? Zastanawiająca deklaracja Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński na pytanie o prawybory w partii stwierdził, że przygotowanie do nich nie było nigdy tajemnicą, ale decyzje jeszcze nie zapadły. – My jesteśmy troszeczkę bezradni w sytuacji, w której ciągle jakieś nowe informacje są kreowane przez media. Już troszeczkę sobie z tym nie dajemy rady. Nie ma w tej chwili żadnej decyzji ostatecznej w tych sprawach. Kwestia prawyborów była omawiana już od co najmniej wielu tygodni, ale decyzja nie zapadła – wyjaśnił

Prezes PiS dodał, że „jedną rzecz chce jeszcze zachować w dyskrecji”. Zapewnił dziennikarzy, że „oczekiwanie nie będzie trwało długo, ale teraz na razie nie może ujawnić jeszcze wszystkich planów”. – Mamy dużo dobrych kandydatów – podkreślił.

Wkrótce więcej informacji