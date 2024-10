„Niedyskrecje parlamentarne”: Drugie dno spektakularnej zapowiedzi Tuska. Wiemy, kto stoi za tym pomysłem

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Donald Tusk tuż przed rocznicą wyborów 2023 roku wrzucił do debaty publicznej pomysł zawieszenia prawa do azylu. W obozie rządzącym usłyszałyśmy, że wymyślił to Igor Ostachowicz, specjalista od rozwiązywania kryzysów politycznych. Zdaniem naszego rozmówcy, Ostachowicz, który doradza Tuskowi, zawsze wymyśla tematy spektakularne, monopolizujące narrację na scenie politycznej.

I trzeba przyznać, że to się mu udało, bo od kilku dni media o niczym innym nie dyskutują. Nawet rocznica wyborów 15 października zeszła na plan dalszy.

Politycy PO nie bardzo jednak rozumieją, po co w rocznicę wygranych przez nich wyborów wprowadzać do debaty temat, który do tego stopnia wkurzył część wyborców obozu rządzącego, że niektórzy z nich wybuchli słusznym gniewem.

Po pierwsze, nasi rozmówcy uważają, że Polacy żyją dzisiaj innymi sprawami, przede wszystkim rosnącymi kosztami życia. A po drugie, ten pomysł nie tylko zirytował część wyborców, ale też skłócił koalicjantów.

Lewica odcięła się od pomysłu zawieszenia prawa azylowego, co więcej na posiedzeniu rządu chciała, by do uchwały o pakcie migracyjnym wprowadzić poprawkę, że rząd opracowując nową strategię migracyjną, będzie przestrzegał konstytucji. Nie zgodził się na to premier Tusk.