Tusk o rozmowach w Brukseli ws. polityki migracyjnej: Poszło łatwiej, niż się spodziewałem

Na szczycie 17 października głównymi tematami, które zostaną poruszane, będzie kwestia dalszego wsparcia, udzielanego Ukrainie, a także rozmowy o polityce migracyjnej.

Chwilę wcześniej miało natomiast miejsce spotkanie poświęcone wyłącznie nielegalnych uchodźców, zorganizowane przez Włochy, Danię i Holandię (oprócz wymienionych państw wzięły w nim udział również: Austria, Węgry, Malta, Słowacja, Czechy, Grecja czy Cypr).

Tusk: To, co chciałem osiągnąć, osiągnąłem

Premier Tusk – w trakcie krótkiej rozmowy z dziennikarzami – powiedział, że „to, co chciał osiągnąć, osiągnął”, czyli przede wszystkim „zrozumienie”. – Nie chodzi o zawieszenie prawa do azylu, tylko o czasowe, terytorialne zawieszenie przyjmowania wniosków tam, gdzie granica jest przekraczana nielegalne, siłowo – a więc na granicy z Białorusią – podkreślił.

Szef rządu zapewnia, że „wszyscy to tam rozumieją”. – Nikt nie ma z tym problemu, żeby uznać polskie prawo do czasowego zawieszenia – także składania tych aplikacji o azyl. I wszyscy też rozumieją, jak bardzo specyficzna jest sytuacja, kiedy w przemyt ludzi zaangażowane są wrogie reżimy – tak jak w przypadku Białorusi i Rosji – że to jest zupełnie inna kwestia. Muszę powiedzieć, że – między nami mówiąc – poszło łatwiej, niż się spodziewałem – stwierdził.

Zapytany przez jednego z dziennikarzy, czy oczekuje teraz na szczycie decyzji czy jedynie dyskusji, odpowiedział, że „decyzje będzie podejmował w kraju”. – Ja nie czekam na decyzję tutaj, dla mnie było ważne, żeby nie było tu negatywnych decyzji wobec naszych pomysłów i na pewno nie będzie – zakończył.

Szczyt w Brukseli. Zełenski przedstawi plan

Na szczycie przywódca Ukrainy – Wołodymyr Zełenski – przedstawi swój plan na zwycięstwo swojego państwa w konflikcie zbrojnym z Rosją, trwającym od początku 2022 roku.

