Rozłam w koalicji. „Politycy mają swoje interesy, a są na tyle głupi, by je forsować w nieodpowiedniej chwili”

– Bardzo dużo rzeczy się dzieje w rządzie, bo pojedynczy politycy mają swoje partykularne interesy, a są na tyle głupi, żeby je forsować w nieodpowiedniej chwili – mówi polityk związany z obozem rządzącym.

Składka zdrowotna jest tutaj najlepszym przykładem takiego działania. W kampanii 2023 roku politycy Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi obiecywali, że składka zdrowotna dla przedsiębiorców zostanie przywrócona do stanu sprzed wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu. To rząd Morawieckiego podniósł tę składkę do 9 proc. i zlikwidował możliwość odpisywania jej od dochodu, co oznacza, że o 9 proc. zostały podniesione podatki dla wszystkich Polaków. Obniżka jednak ma dotyczyć tylko przedsiębiorców. Przy czym nie ma to być prosty powrót do stanu sprzed Polskiego Ładu. Ale i tak osoba prowadząca działalność gospodarczą, w tym cała rzesza samozatrudnionych, będzie płaciła mniej na służbę zdrowia, niż osoba pracująca na etacie.

Fundusz Kościelny

To właśnie z tego powodu Lewica nie chciała się zgodzić na tę zmianę, a pozostałe partie rządzące usiłowały przeforsować ją przed wyborami prezydenckimi. Może uważały, że jak nie teraz, to nigdy im się to nie uda. A może chciały po prostu podreperować swoją reputację polityczną realizacją przynajmniej tej jednej obietnicy wyborczej. Przy czym jeszcze domagały się uległości od Lewicy w tej sprawie, twierdząc, że obniżka składki zdrowotnej jest zobowiązaniem całego rządu.

Ustawa obniżająca składkę zdrowotną, została w piątek przegłosowana przy sprzeciwie posłów Nowej Lewicy, co oznacza pęknięcie w koalicji rządzącej. Konfederacja wstrzymała się od głosu w tej sprawie, co umożliwiło uchwalenie ustawy bez części głosów koalicji rządzącej.

Prawdopodobnie teraz Lewica będzie się publicznie dystansowało od tej decyzji, co przed wyborami prezydenckimi nie będzie wyglądało dobrze. A to głosowanie zaważy na relacjach w koalicji rządzącej.