Zmiany w PiS. Jarosław Kaczyński podjął decyzję

W sobotę 12 października doszło do połączenia Prawa i Sprawiedliwości z Suwerenną Polską. W wyniku wchłonięcia partii Zbigniewa Ziobry przez PiS wiceprezesami zostali Patryk Jaki i Michał Wójcik, który będzie zastępował swojego partyjnego lidera, do czasu aż ten wróci do zdrowia. Nowym wiceprezesem została również Elżbieta Witek.

Konsekwencje kongresu PiS w Przysusze. Jarosław Kaczyński wprowadza kolejne porządki

Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości został uzupełniony o polityków Suwerennej Polski. Do tego grona włączeni zostali Wójcik, Michał Woś i Beata Kempa. Dołączony został także Bochenek. Powołano też nowy organ, który jest związany z reakcją na bieżące sprawy i wyzwania. Komitet Wykonawczy składa się z 29 osób. Na jego czele stanął Mariusz Błaszczak. 26 osób zostało wybranych podczas posiedzenia Rady Politycznej, trzy osoby wchodzą w skład tego komitetu z urzędu.

„Od dzisiaj decyzją pana premiera Jarosława Kaczyńskiego będę miał dwóch zastępców. Na funkcję wicerzeczników PiS powołani zostali: pan Jacek Ozdoba – europoseł oraz pan Mateusz Kurzejewski – wicedyrektor klubu PiS. To kolejna decyzja w związku z integracją środowiska polskiej prawicy. Decyzja ta de facto sankcjonuje naszą dobrą i efektywną współpracę od lat. Gratulacje panowie. Do zwycięstwa” – napisał w piątek 18 października w mediach społecznościowych Rafał Bochenek.

Jacek Ozdoba i Mateusz Kurzejewski nowymi wicerzecznikami PiS

Polska Agencja Prasowa podała, że Ozdoba, który wchodził w skład Suwerennej Polski, ma zająć się m.in. komunikacją delegacji europosłów PiS w Parlamencie Europejskim. Z kolei Kurzejewski był w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości zastępcą dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej.

