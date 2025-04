Kaczyński stawił się w prokuraturze. Chce dożywocia dla Giertycha

Jarosław Kaczyński w czwartek 3 kwietnia stawił się w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zostanie przesłuchany w charakterze świadka w związku z postępowaniem dotyczącym śmierci Barbary Skrzypek.

Kaczyński w prokuraturze. Chodzi o śledztwo ws. Barbary Skrzypek

Jego wieloletnia współpracownica 12 marca była przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym budowy dwóch wież przez powiązaną z PiS spółką Srebrna. Trzy dni później Barbara Skrzypek zmarła. Politycy PiS powiązali obie sprawy.

– Uważam, że doszło do poważnego przestępstwa, ale o tym będę mówił w rozmowie z prokuraturą. To jest praktyka stale stosowana, że przy przesłuchaniu jest pełnomocnik a tutaj tak nie było. Oni wiedzieli, że stan zdrowia Barbary Skrzypek jest zły i musieli brać pod uwagę konsekwencje. To była sytuacja skandaliczna i kryminalna i mam nadzieję, że osoby, które do tego doprowadziły, poniosą konsekwencje – stwierdził Jarosław Kaczyński przed rozpoczęciem przesłuchania.

Kaczyński chce dożywocia dla Giertycha

Prezes PiS powiedział dziennikarzom, że „w trakcie swojej rozmowy z Barbarą Skrzypek po jej przesłuchaniu dowiedział się, że kobieta była mocno wyczerpana i spała przez kilka godzin”. – Mówiła mi, że źle się czuje. Zaproponowałem, że wezwiemy lekarza, ale nie chciała skorzystać z tej propozycji – wyjaśnił.

Następnie Jarosław Kaczyński wspomniał o Romanie Giertychu. Prezes PiS ocenił, że poseł KO powinien zostać skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. – Ostatecznym celem jestem ja, ale nie mogę zapomnieć, że ofiarą padła osoba niewinna. Roman Giertych to jest człowiek, który, mam nadzieję, resztę życia spędzi w więzieniu. To jest zamach stanu i powinien dostać najwyższy możliwy wymiar kary.

Wrzosek i Dubois złożą wyjaśnienia w prokuraturze

Zeznania przed warszawską prokuraturą mają złożyć również wszystkie osoby, które miały kontakt ze zmarłą w trakcie jej przesłuchania oraz zaraz po. Przed prokuraturą mają stanąć m.in. prowadząca śledztwo ws. dwóch wież Ewa Wrzosek, która przesłuchiwała Barbarę Skrzypek oraz austriacki przedsiębiorca Gerald Birgfellner, a także mecenas Jacek Dubois, pełnomocnik oskarżycieli, który był obecny przy przesłuchaniu Barbary Skrzypek.

Śledczy chcą także uzyskać wyjaśnienia od bliskich zmarłej przyjaciółki Jarosława Kaczyńskiego, w tym jej syna oraz męża. W roli świadka przesłuchany zostanie ponadto Krzysztof Gotkowicz, pełnomocnik Barbary Skrzypek.

