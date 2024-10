Kaczyński ostrzega warszawiaków. „Migranci włamują się do mieszkań”

- Już dziś w Warszawie są takie miejsca, przed którymi ostrzegają dzielnicowi. Tam dochodzi do prób włamania przez migrantów do mieszkań, do segmentów, bo akurat jest taka dzielnica. Bezpieczeństwo jest co najmniej zagrożone, pustostany są zajmowane przez migrantów. To zjawisko jest ukrywane przed opinią publiczną, bo ma charakter lokalny - powiedział Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej. Prezes PiS dodał, że jeśli przyjęta przez rząd Donalda Tuska strategia migracyjna wejdzie w życie, nie ma wątpliwości, że taka sytuacja rozleje się na cały kraj.

