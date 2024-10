Geberit wyposażył łazienki w zrewitalizowanym Pałacu Rzeczypospolitej

Dopiero w tym roku Pałac Rzeczypospolitej, jeden z najbardziej znanych i okazałych zabytków Warszawy, stały się powszechnie dostępny – obecnie można go zwiedzać bezpłatnie, przez 6 dni w tygodniu. Było to możliwe dzięki odrestaurowaniu barokowych wnętrz i dostosowaniu ich do potrzeb współczesnych użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych. Stworzono również warunki, które umożliwiły przechowywanie księgozbioru, a zarazem obcowanie z najcenniejszymi eksponatami znajdującymi się w zbiorach Biblioteki Narodowej. Projekt rewitalizacji przygotowała pracownia architektoniczna Konior Studio, zaś na wyposażenie wnętrz złożyły się wysokiej jakości produkty znanych marek. Wśród nich znalazły się również rozwiązania firmy Geberit, które wykorzystano do wyposażenia łazienek w Pałacu Rzeczypospolitej. Dzięki temu powstały toalety łączące wysoką funkcjonalność z estetyką i stylowym wzornictwem.

– W każdym przypadku zwracamy szczególną uwagę na ergonomię, estetykę i trwałość wyposażenia projektowanych przestrzeni. Współpracujemy z firmami, które swym asortymentem gwarantują wysoką jakość i spełniają postawione kryteria. Dlatego, w tak wyjątkowej i cennej realizacji, jaką była przebudowa Pałacu Rzeczypospolitej, zastosowaliśmy sprawdzone produkty i znakomite rozwiązania firmy Geberit – mówi Tomasz Konior, właściciel i główny projektant w pracowni Konior Studio.

Funkcjonalność i wygoda to podstawa

Dzięki renowacji Pałac Rzeczypospolitej został wzbogacony o nowe funkcje. Wprowadzono również wiele nowoczesnych rozwiązań umożliwiających korzystanie z wnętrz. Rewitalizacja zakładała bowiem nie tylko odtworzenie zabytkowych pomieszczeń z troską o ich historyczny charakter, ale też uwzględnienie potrzeb współczesnych użytkowników obiektu. A tych z każdym miesiącem przybywa, gdyż odnowiony Pałac Rzeczypospolitej stał się nie lada atrakcją zarówno dla mieszkańców Warszawy, jak i odwiedzających stolicę turystów. Dlatego projektanci zadbali o komfort korzystania z budynku na wielu płaszczyznach. Dotyczy to również znajdujących się tam toalet.

Nowoczesność łączy się z historią

We wnętrzach Pałacu Rzeczypospolitej znajdują się łazienki zaprojektowane zarówno dla pracowników Biblioteki Narodowej, jak też odwiedzających ją turystów. Największa z nich została usytuowana na poziomie -1. W toaletach zostały wykorzystane miski WC oraz umywalki marki Geberit.

Ze względu na charakter obiektu sięgnięto po produkty marki Geberit specjalnie dedykowane przestrzeniom publicznym, które w równym stopniu zapewniają higienę, jak i bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu. Należy bowiem pamiętać, że w tym obszarze zastosowań miski WC oraz umywalki są narażone na bardziej intensywną eksploatację. Dobry projekt i jakościowe wyposażenie są odpowiedzią na te potrzeby.

Zastosowane w Pałacu Rzeczypospolitej miski WC oraz umywalki zostały wykonane z materiałów o podwyższonej wytrzymałości, która zapewnia im zarówno długoletnie użytkowanie, jak i ochronę przed aktami wandalizmu. Co ważne z perspektywy obsługi budynków użyteczności publicznej są bezproblemowe w czyszczeniu, dzięki czemu ułatwiają zachowanie wysokiego reżimu sanitarnego. Charakteryzują się też niezawodnością i prostotą w obsłudze – uwzględniają zróżnicowane potrzeby, w tym dzieci, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Od lat firma Geberit wyznacza najwyżej standardy w łazienkach publicznych, w tym łazienkach Bez Barier. Dostępne serie łazienkowe Geberit mają szerokie zastosowanie do różnych wnętrz łazienek m.in. seria Selnova do mniejszych, gdzie każdy centymetr ma znaczenie.

Setki osób każdego miesiąca odwiedzają Pałac Rzeczypospolitej, by podziwiać zabytkowe wnętrza i zgromadzony w nich wyjątkowy księgozbiór. Dzięki jakościowemu wyposażeniu mogą korzystać z nich komfortowo i bezpiecznie.