Nielegalne wizy i fikcyjni pracodawcy. Afera migracyjna w mazowieckim urzędzie pracy

Służby zdemaskowały działającą od lat zorganizowaną grupę przestępczą, która wykorzystywała procedury związane z zatrudnianiem cudzoziemców w rolnictwie do legalizacji ich pobytu.

Mazowsze. Skandal w urzędzie pracy

Zatrzymani to osoby bezpośrednio powiązane z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu. Śledczy ustalili, że członkowie grupy przestępczej działali w latach 2018–2024 i wykorzystywali obowiązujące przepisy dotyczące pracy sezonowej.

Na ich podstawie fałszowali dokumenty potrzebne do uzyskania wiz przez cudzoziemców – głównie z Azji Centralnej, Afryki, Dalekiego Wschodu i Ukrainy. Te dokumenty, w tym zaświadczenia o wpisie do ewidencji pracy sezonowej, umożliwiały następnie legalny wjazd do Polski i całej strefy Schengen.

Według śledczych, dzięki przestępczej działalności grupy blisko 12 500 cudzoziemców otrzymało fałszywe dokumenty niezbędne do legalizacji pobytu i podjęcia pracy.

„Cudzoziemcy uzyskiwali dokumenty uzupełniające niezbędne do wnioskowania o wizę, a po jej uzyskaniu nabywali prawo do wjazdu do Polski i tym samym do innych krajów strefy Schengen” – podano.

Fikcyjni pracodawcy i fałszywe wnioski

Mechanizm działania grupy opierał się na wykorzystywaniu danych legalnie działających firm oraz tzw. słupów, czyli podstawionych osób, które formalnie miały pełnić rolę pracodawców.

Na ich dane składano wnioski o wydanie zezwoleń na pracę, które były całkowicie fikcyjne – cudzoziemcy nigdy nie podejmowali zatrudnienia u wskazanych pracodawców. To pozwalało na szybkie i pozornie zgodne z prawem uzyskanie wiz oraz pobytów czasowych.

Kolejne zatrzymania i dowody

To już kolejna odsłona sprawy, którą Straż Graniczna prowadzi od wielu miesięcy. W maju 2024 roku funkcjonariusze zatrzymali 10 osób powiązanych z nielegalnym procederem – również pracowników urzędu. Jedna z urzędniczek do dziś przebywa w areszcie. Tym razem służby zatrzymały trzy osoby, w tym dwóch wysoko postawionych urzędników państwowych.

W toku działań przeszukano mieszkania zatrzymanych oraz siedzibę urzędu pracy. Zabezpieczono dokumenty kluczowe dla śledztwa, ponad 117 tysięcy złotych w gotówce oraz trzy samochody.

Zatrzymanym postawiono już zarzuty.

„Podejrzani usłyszeli m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej” – informują służby. Dwóch urzędników decyzją sądu trafiło do aresztu na trzy miesiące.

W tle afera wizowa i kontrole MSWiA

Sprawa z Grójca wpisuje się w kontekst nadużyć związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce. W 2023 i 2024 roku media i służby ujawniały coraz więcej przypadków nieprawidłowości przy wydawaniu wiz, zarówno w konsulatach, jak i w urzędach pracy. W związku z rosnącą skalą procederu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło kontrole dokumentów wizowych i zezwoleń na pracę sezonową. Część spraw trafiła już do prokuratur.

Równolegle z zatrzymaniami w Grójcu trwa także dochodzenie w sprawie działań zorganizowanych grup w innych regionach kraju. W lutym 2024 roku CBŚP i Straż Graniczna rozbiły grupę legalizującą pobyt cudzoziemców w woj. kujawsko-pomorskim. Jak informowano, „za usługę” cudzoziemcy płacili od 2 do 8 tysięcy złotych.

Czytaj też:

Incydent na granicy z Rosją. Trudno byłoby uwierzyć, gdyby nie nagranieCzytaj też:

Incydenty na granicy z Białorusią. Nowy raport ujawnia trend