Czy 2 listopada sklepy są otwarte? Sprawdź, czy zrobisz zakupy

2 listopada to Dzień Zaduszny. Nie jest to dzień wolny od pracy, to zwykły dzień roboczy. W tym roku przypada w sobotę, co oznacza długi weekend. Dzięki temu być może tłok na cmentarzach zostanie rozładowany, bo zyskamy dodatkowy dzień na odwiedzanie grobów.

Czy 1 listopada zrobimy zakupy?

1 listopada to Wszystkich Świętych, dzień wolny od pracy. Tego dnia sklepy będą nieczynne, zamknięte będą również urzędy i galerie handlowe. Zakupy warto zaplanować wcześniej, bo w tym roku 1 listopada przypada w piątek, co oznacza długi weekend. 31 października sklepy będą otwarte w stałych godzinach.

Czy 2 listopada zrobimy zakupy?

2 listopada to sobota. Sklepy będą funkcjonowały dokładnie tak samo, jak w każdą inną sobotę, a galerie handlowe będą otwarte. Tego dnia będzie można zrobić zakupy i warto to zrobić, bo niedziela 3 listopada nie jest niedzielą handlową. Jeśli więc komuś nie uda się zrobić zakupów 31 października, może uzupełnić domowe zapasy w sobotę 2 listopada.

W niedzielę otwarte będą jedynie sklepy na stacjach benzynowych i niewielkie sklepiki, w których właściciel będzie mógł stanąć za ladą. Zakupy będzie można zrobić również na dworcach i w lokalach, które mają status placówki pocztowej.

2 listopada – czy to dzień wolny od pracy?

2 listopada jest w kalendarzu dniem roboczym. W tym roku przypada w sobotę, dlatego większość Polaków ma wolne. Pracują przedstawiciele zawodów, którzy normalnie wykonują swoją pracę.

